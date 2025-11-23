LIVE TEXT Forțele de Apărare Aeriană ale Ucrainei au distrus 69 din 98 de drone rusești lansate în ultima noapte. Război în Ucraina, ziua 1369

UPDATE 12:00 Potrivit Ukrinform, 69 de drone din 98 lansate de Rusia asupra Ucrainei au fost distruse, au raportat de Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei pe canalul oficial de Telegram.

Începând cu ora 19:00, sâmbătă, 22 noiembrie, rușii au atacat Ucraina cu 98 de drone UCAV Shahed și Gerbera și alte tipuri de drone din direcțiile Orel, Kursk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk (Federația Rusă) și Chauda (Crimeea). Aproximativ 60 de drone erau de tip Shahed.

Atacul aerian a fost respins de forțe de rachete antiaeriene, unități de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupuri mobile de foc ale Forțelor de Apărare Ucrainene.

Conform datelor preliminare, până la ora 8:30, duminică, 23 noiembrie, Forțele de Apărare Aeriană au doborât/bruiat 69 de drone în nordul, sudul și estul Ucrainei. Douăzeci și șapte de drone UCAV au fost înregistrate lovind 12 locații.

UPDATE 09:30 Odesa a fost atacată de armata rusă în noaptea de 22 spre 23 noiembrie. Districtele individuale ale regiunii, cât și orașul în sine au fost atacate, anunță Serviciul de Urgență al Ucrainei.

„În urma loviturilor cu drone, au izbucnit incendii la instalațiile de infrastructură energetică și într-o fostă clădire industrială, pe care pompierii le-au stins rapid”, relatează salvatorii.

Conform informațiilor preliminare, nu există decese sau răniți.