8:10 Operadorii Forțelor Sistemelor Fără Pilot ale Forțelor Armate ale Ucrainei au lovit peste 360 de cisterne cu combustibil și vehicule grele de transport rusești de-a lungul coridorului terestru către Crimeea ocupată temporar, pe parcursul unei singure săptămâni, au anunțat Forțele Sistemelor Fără Pilot din Ucraina.

Lovirea logisticii militare de pe coridorul terestru către Crimeea reprezintă una dintre prioritățile operatorilor Forțelor Sistemelor Fără Pilot, scrie Ukrinform, precizând că acest coridor este o arteră esențială de aprovizionare pentru contingentul militar rus. Prin el, forțele de ocupație transportă combustibil, muniție, armament și echipamente militare.

„Prin urmare, fiecare cisternă cu combustibil și fiecare vehicul greu de transport de pe această rută reprezintă o țintă militară legitimă. În doar o săptămână, operatorii unităților Forțelor Sistemelor Fără Pilot au lovit peste 360 de cisterne cu combustibil și vehicule grele de transport de pe coridorul terestru către Crimeea, perturbând sprijinul logistic al grupării de trupe ruse din această zonă”, au declarat reprezentanții Forțelor Sistemelor Fără Pilot.

Ieri, 7 iulie, Forțele Sistemelor Fără Pilot au lovit 10 petroliere aparținând așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei.