LIVE TEXT Dronele ucrainene au lovit mai multe obiecte de infrastructură militară și energetică în Lugansk și Rusia. Război în Ucraina, ziua 1350

8:16 Mai multe explozii au fost raportate la o instalație rusească de muniții în regiunea ocupată Luhansk, dar și în mai multe regiuni din Rusia, scrie Kyiv Independent.

Exploziile au avut loc în contextul unui atac cu drone ucrainene asupra instalației din orașul Dovzhansk, regiunea Luhansk. Orașul este situat la aproximativ 80 de kilometri sud-est de orașul Luhansk și este ocupat de forțele ruse din 2014.

În regiunea Volgograd din Rusia, o substație electrică a fost avariată din cauza căderii de resturi de dronă, a declarat guvernatorul Andrey Bocharov.

Publicația Astra a raportat explozii în orașul rus Lipetsk, în contextul unei sirene de raid aerian în oraș.

Orașul rus Kstovo din regiunea Nijni Novgorod a fost zguduit de explozii similare, a relatat publicația, citând locuitori locali. O rafinărie de petrol din Kstovo ar fi luat, de asemenea, foc în contextul atacului.

La fel, au fost raportate explozii la o uzină petrochimică din Sterlitamak, un oraș din Republica Bashkortostan din Rusia.

LIVE TEXT/ Zelenski: Ucraina are lipsă de 750 de milioane de dolari pentru importurile de gaze în acest sezon de încălzire. Război în Ucraina, ziua 1349