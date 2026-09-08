LIVE TEXT Dronele ucrainene au declanșat un incendiu la o rafinărie de petrol din Saratov, Rusia. Război în Ucraina, ziua 1658

UPDATE 12:05 Drone ucrainene ar fi atacat rafinăria de petrol din Saratov, Rusia, în noaptea de 8 septembrie, conform unor imagini distribuite de localnici pe rețelele de socializare și analizate de grupuri de monitorizare, relatează Kyiv Independent.

Saratov este situat la aproximativ 460 de kilometri est de granița ucraineană cu Rusia, în apropiere de regiunea Luhansk din estul Ucrainei.

Locuitorii din Saratov au raportat explozii și un incendiu la rafinărie în timpul nopții, postând fotografii și videoclipuri ale atacului. Publicația independentă rusă Astra a analizat imaginile și a concluzionat, pe baza geolocalizării, că rafinăria de petrol din Saratov a fost lovită și ardea.

Guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, a susținut că infrastructura civilă a fost avariată în atacul cu drone și că există rapoarte preliminare despre victime. El nu a specificat ținta atacului.

Locuitorii orașului Engels din regiunea Saratov au raportat, de asemenea, activități de apărare aeriană în apropierea aerodromului militar Engels-2, sediul bombardierelor strategice ale Rusiei. Nu este încă clar dacă baza a fost lovită.

The Kyiv Independent nu a putut verifica independent rapoartele la momentul publicării.

UPDATE 09:26 Rusia a lansat rachete balistice și drone cu reacție asupra orașului Kiev, rănind cel puțin zece persoane, conform Kyiv Independent.

Două persoane au fost ucise în atac, care a provocat incendii în tot orașul și pagube clădirilor rezidențiale, precum și unei școli. Cel puțin 10 persoane au fost rănite, trei fiind spitalizate, au declarat oficiali locali.

Atacul vine în urma acordului dintre Rusia și Ucraina de a suspenda atacurile aeriene asupra capitalelor celeilalte timp de trei zile. Deși ora precisă de expirare a armistițiului a fost neclară, nu există nicio îndoială cu privire la sfârșitul acestuia.

Explozii au izbucnit în capitală în jurul orei 3:30 dimineața, ora locală, potrivit jurnaliștilor de la Kyiv Independent aflați la sol. O altă explozie puternică a avut loc aproximativ 10 minute mai târziu.

În jurul orei 4:14 dimineața, ora locală, jurnalista Zhenia Doluda de la Kyiv Independent a raportat o serie de până la șase explozii în succesiune rapidă.

UPDATE 08:20 Explozii s-au auzit la Kiev peste noapte, în timp ce forțele ruse au lansat un atac combinat cu rachete și drone asupra capitalei, rănind cel puțin șase persoane.

Un corespondent Ukrinform a relatat despre explozii.

Forțele Aeriene Ucrainene au avertizat asupra unei amenințări cu rachete balistice și au detectat ținte de mare viteză care se îndreptau spre capitală. O alertă de raid aerian a fost declarată la Kiev și în majoritatea regiunilor Ucrainei.

Administrația Militară a orașului Kiev (KCMA) și primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, au raportat consecințele atacului.

Cel puțin șase persoane au fost rănite, dintre care trei au fost spitalizate. Clădiri rezidențiale, vehicule, garaje și depozite au fost avariate, în timp ce incendii au izbucnit în mai multe districte, inclusiv la o instituție de învățământ din districtul Holosiivskyi. Resturi au căzut peste o clădire de apartamente cu cinci etaje din districtul Solomianskyi, în timp ce o altă clădire rezidențială cu trei etaje a fost avariată.