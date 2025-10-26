LIVE TEXT Două persoane au murit și opt au fost rănite în urma atacului rus în regiunea Harkov. Război în Ucraina, ziua 1341

UPDATE 18:00 Două persoane au fost ucise și opt rănite în atacuri rusești din regiunea Harkov, desfășurate ieri și în această dimineață. Acest lucru a fost raportat de Parchetul Regional Harkov pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„Sub îndrumarea procedurală a Parchetului Regional Harkov, au fost lansate anchete preliminare privind comiterea de crime de război. Conform anchetei, pe 26 octombrie, în jurul orei 10:40, Forțele Armate Ruse au lovit satul Tyshchenkivka din districtul Kupiansk. Un bărbat în vârstă de 61 de ani a fost rănit”, se arată în comunicat.

În plus, pe 25 octombrie, în jurul orei 20:50, armata rusă a lovit satul Bashylivka din districtul Lozova cu două drone, identificate preliminar ca fiind Geran-2. Șapte clădiri rezidențiale au fost avariate în urma atacului.

Mai devreme în acea zi, în jurul orei 17:00, cinci persoane au fost rănite în timpul unui atac cu drone asupra orașului Harkov, inclusiv doi adolescenți cu vârste de 13 și 15 ani. Toți au suferit o reacție acută la stres. Tot seara, armata rusă a bombardat satul Kivsharivka din districtul Kupiansk. Un bărbat în vârstă de 23 de ani a fost ucis.

UPDATE 12:38 Federația Rusă a folosit peste 50 de rachete, aproape 1200 de drone de atac și peste 1360 de bombe aeriene ghidate împotriva Ucrainei în această săptămână. Potrivit Ukrinform, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a relatat acest lucru pe Facebook.

„Eforturile de răspuns sunt în curs de desfășurare la Kiev în urma atacului rusesc. Toate serviciile de urgență necesare lucrează la fața locului. Noaptea trecută, Rusia a lansat peste 100 de drone împotriva noastră. Clădiri de apartamente obișnuite din mai multe cartiere ale orașului au fost avariate. Din păcate, până în prezent, se știe că trei persoane au fost ucise în atac. Cele mai sincere condoleanțe familiilor lor. Zeci de persoane au fost rănite, inclusiv copii”, a declarat președintele.

Zelenski a subliniat că „fiecare atac rusesc este o încercare de a provoca cât mai multe daune posibil vieții obișnuite”.

UPDATE 09:30 Pentru a doua oară într-o zi, Kievul a fost atacat de armata rusă, iar 3 persoane au murit, potrivit Serviciului de Urgențe al Ucrainei.

Până la ora 23:30, incendiile din districtele Desnyanski și Darnytsky ale capitalei Ucrainei, cauzate de un atac rusesc, au fost stinse complet. Salvatorii continuă să lucreze la sol – curățând molozul și turnând structuri pentru a preveni reaprinderea.

Potrivit salvatorilor, „într-una dintre locații, lovitura unei drone a provocat un incendiu într-o clădire rezidențială cu 9 etaje, 13 persoane fiind salvate de la etajele superioare. La o altă adresă, o dronă a lovit o clădire cu șaisprezece etaje, în urma căreia geamurile de la etajul 1 la 9 au fost sparte.”

De asemenea, au existat rapoarte despre lovirea unei clădiri cu mai multe etaje din districtul Obolonsky al orașului, salvatorii nu au constatat niciun incendiu la fața locului.

Atacul a rănit 29 de persoane, inclusiv 7 copii. Toate victimele primesc asistență.

Peste 100 de salvatori și peste 20 de unități de echipamente de salvare de bază și speciale au fost implicați în eliminarea consecințelor atacului rus.

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1340 – Ziarul de Gardă