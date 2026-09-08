LIVE TEXT Două persoane au murit și alte zece au fost rănite, după atacul rus cu rachete asupra Kievului. Război în Ucraina, ziua 1658

UPDATE 09:26 Rusia a lansat rachete balistice și drone cu reacție asupra orașului Kiev, rănind cel puțin zece persoane, conform Kyiv Independent.

Două persoane au fost ucise în atac, care a provocat incendii în tot orașul și pagube clădirilor rezidențiale, precum și unei școli. Cel puțin 10 persoane au fost rănite, trei fiind spitalizate, au declarat oficiali locali.

Atacul vine în urma acordului dintre Rusia și Ucraina de a suspenda atacurile aeriene asupra capitalelor celeilalte timp de trei zile. Deși ora precisă de expirare a armistițiului a fost neclară, nu există nicio îndoială cu privire la sfârșitul acestuia.

Explozii au izbucnit în capitală în jurul orei 3:30 dimineața, ora locală, potrivit jurnaliștilor de la Kyiv Independent aflați la sol. O altă explozie puternică a avut loc aproximativ 10 minute mai târziu.

În jurul orei 4:14 dimineața, ora locală, jurnalista Zhenia Doluda de la Kyiv Independent a raportat o serie de până la șase explozii în succesiune rapidă.

UPDATE 08:20 Explozii s-au auzit la Kiev peste noapte, în timp ce forțele ruse au lansat un atac combinat cu rachete și drone asupra capitalei, rănind cel puțin șase persoane.

Un corespondent Ukrinform a relatat despre explozii.

Forțele Aeriene Ucrainene au avertizat asupra unei amenințări cu rachete balistice și au detectat ținte de mare viteză care se îndreptau spre capitală. O alertă de raid aerian a fost declarată la Kiev și în majoritatea regiunilor Ucrainei.

Administrația Militară a orașului Kiev (KCMA) și primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, au raportat consecințele atacului.

Cel puțin șase persoane au fost rănite, dintre care trei au fost spitalizate. Clădiri rezidențiale, vehicule, garaje și depozite au fost avariate, în timp ce incendii au izbucnit în mai multe districte, inclusiv la o instituție de învățământ din districtul Holosiivskyi. Resturi au căzut peste o clădire de apartamente cu cinci etaje din districtul Solomianskyi, în timp ce o altă clădire rezidențială cu trei etaje a fost avariată.