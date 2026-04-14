LIVE TEXT Crește bilanțul victimelor în urma atacului armatei ruse asupra orașului Dnipro: cinci civili au fost uciși, iar alți 25 sunt răniți. Război în Ucraina, ziua 1511

UPDATE 15:28 Potrivit procuraturii regiunii Dnipropetrovsk, atacul Rusiei asupra orașului Dnipro a ucis cinci civili și a rănit alți 25. La fel, în urma atacului a fost avariată infrastructura civilă și vehiculele locuitorilor locali.

Dintre persoanele rănite, 21 au fost spitalizate, dintre care 10 sunt în stare gravă. Victimele au fost diagnosticate cu răni provocate de explozie, răni provocate de șrapnel și fracturi, scrie Hromadske.

UPDATE 12:46 Armata rusă a atacat orașul Dnipro. Anunțul a fost făcut de Oleksandr Ganzha, șeful Forțelor Aeriene Speciale Dnipropetrovsk. În rezultat, cinci persoane au fost rănite

Forțele Aeriene au avertizat asupra amenințării reprezentate de rachete balistice, în special o rachetă îndreptată spre râul Dnipro. „La locul atacului a izbucnit un incendiu. Toate serviciile intervin”, a declarat Ganzha.

UPDATE 10:18 În noaptea de 14 aprilie, forțele ruse au lansat patru rachete aeriene ghidate de tip Kh-59/69 și 129 de drone de atac „Shahed”, „Gherbera” și „Italmas” asupra Ucrainei, a raportat Comandamentul Forțelor Aeriene Ucrainene.

Conform sursei citate, o rachetă aeriană ghidată și 114 drone au fost doborâte sau suprimate în nordul, sudul și estul Ucrainei.

În opt locații au fost raportate lovituri ale dronelor rusești, precum și impactul dronelor doborâte (resturi) în cinci locații.

Atacurile au dus la mai multe lovituri asupra portului Izmail din regiunea Odesa. O navă civilă, un debarcader și o barjă au fost avariate. Echipamentele portuare au fost, de asemenea, avariate. Nu au existat victime, au raportat autoritățile locale.

În regiunea Sumî, forțele ruse au efectuat peste 80 de atacuri asupra a 26 de așezări în ultimele 24 de ore. Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost ucis într-un atac cu dronă asupra unei mașini în comunitatea Hlukhiv. Un alt bărbat în vârstă de 40 de ani a fost rănit în Bilopillya.

Alți patru copii au primit îngrijiri medicale: două fete și băieți de patru ani, cu vârste de 14 și 15 ani, care au fost răniți de un atac al unei drone rusești.

În regiunea Zaporijie, o femeie de 86 de ani și o fată de 17 ani au fost rănite în ultimele 24 de ore. În regiunea Herson, două persoane au fost ucise și alte 14 au fost rănite în ultimele 24 de ore.

8:25 Industria de apărare a Ucrainei este capabilă să producă milioane de drone FPV pe an, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un discurs cu ocazia Zilei Armurierului Ucrainean, potrivit Ukrinform.

„Capacitățile industriei de apărare a Ucrainei se ridică la milioane de drone FPV pe an. Acestea sunt armele noastre de lovitură la mare distanță, interceptoarele noastre și milioane de obuze. Ucraina are propriile sale arme cu rachete cu rază lungă de acțiune. Și nu doar prototipuri, ci o forță reală, care este deja operațională. «Flamingo» și «Ruta», «Peklo» și «Neptune», «Palyanytsia», «Vilha» – putem fi deja mândri de toate acestea, dar cu siguranță nu ne vom opri aici”, a spus președintele ucrainean.

Zelenski a dat asigurări că aceștia sunt doar „primii pași” ai Ucrainei și a promis că industria va continua să se dezvolte.

„Inamicul va simți acest lucru. Toată lumea poate vedea raza istorică de acțiune a dronelor noastre – 1750 de kilometri de la granița noastră. Vor fi mai multe. Nu este vorba despre recorduri, ci despre justiție, care va găsi răul oriunde în lume, iar «Sichen», «Liutyi», «Morok», «Bars», «Obriy» și FPV-urile noastre sunt dovada acestui lucru”, a declarat președintele.

El și-a exprimat convingerea că „viitorul este deja prezent pe câmpul de luptă” și că Ucraina îl modelează.