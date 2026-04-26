LIVE TEXT Cel puțin 8 persoane au murit și alte 21 au fost rănite în atacurile rusești asupra Ucrainei din ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1523

UPDATE 13:44 Cel puțin opt persoane au fost ucise și alte 21 au fost rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei în ultima zi, au declarat autoritățile locale pe 26 aprilie, conform Kyiv Independent. Rusia a lansat 144 de drone asupra Ucrainei peste noapte, a declarat Forțele Aeriene, raportând că apărarea aeriană ucraineană a interceptat 124. 19 atacuri au fost înregistrate în 11 locații.

În regiunea Donețk, atacurile rusești au ucis o persoană în satul Oleksiievo-Druzhkivka și una în orașul Druzhkivka, ambele în apropierea liniei frontului. Alte cinci persoane au fost rănite în regiune în ultima zi, a declarat guvernatorul Vadym Filashkin.

În regiunea Zaporijjea, atacurile rusești au ucis două persoane și au rănit patru în districtele Zaporijjea și Polohy, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov. El a adăugat că, în ultima zi, forțele rusești au lansat 788 de atacuri asupra a 50 de așezări din regiunea Zaporijjea.

În regiunea Sumî, un atac rusesc a ucis doi bărbați, în vârstă de 48 și 72 de ani, în comunitatea Bilopilska, potrivit guvernatorului Oleh Hryhorov.

În regiunea Herson, forțele ruse au vizat 36 de așezări, inclusiv centrul regional Herson, rănind șase persoane, în ultima zi, a declarat guvernatorul Oleksandr Prokudin.

Prokudin a adăugat ulterior că o femeie în vârstă de 69 de ani a murit în spital din cauza rănilor suferite în atacul asupra satului Sadove, regiunea Herson.

În regiunea Dnipropetrovsk, o persoană a fost ucisă într-un atac rusesc asupra districtului Nikopolskyi, alte patru au fost rănite în zona din apropierea orașului Synelnykove, a declarat guvernatorul Oleksandr Hanzha.

În regiunea Harkov, forțele ruse au vizat 18 așezări, rănind patru persoane, a declarat guvernatorul Oleh Syniehubov.

În regiunea Odesa, dronele rusești au lovit clădiri rezidențiale și infrastructura portuară, rănind o persoană, a raportat guvernatorul regional, Oleh Kiper.

UPDATE 09:45 În Odesa, infrastructura portuară, instalațiile industriale și clădirile rezidențiale au fost atacate de ruși noaptea. O persoană a fost rănită, transmite Serviciul de Urgență al Ucrainei.

„Atacul a provocat mai multe incendii. În special, pe teritoriul infrastructurii portuare. Geamurile unei clădiri înalte și mașinile private au fost deteriorate”, mai comunică autoritățile.

Salvatorii au stins rapid incendiile. La fața locului au intervenit 88 de pompieri și 19 unități de echipamente de salvare.