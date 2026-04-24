VIDEO Cât costă un post de pădurar? Pagube de miliarde pe Nistru. Fără coroane, pungi și butelii de plastic. Gheorghe Hajder, ministrul Mediului, la Podcast ZdCe

Gheorghe Hajder, ministrul Mediului, invitat în cadrul Podcast ZdCe, spune că îl recomandă la conducerea acestui minister, în contextul în care nu are studii în domeniu. Totodată, ministru susține că cea mai mare problemă de mediu din R. Moldova o reprezintă deșeurile și lipsa unei infrastructuri care să nu dăuneze naturii și sănătății oamenilor.

El s-a referit la proiectul privind deșeurile solide care se implementează în R. Moldova. După ce fostul ministru al Mediului, Sergiu Lazarencu, a declarat în vara anului 2025, la Podcast ZdCe, că urmau să fie finalizate procedurile de licitații pentru două regiuni în care se vor construi depozite de deșeuri, Gheorghe Hajder a spus că achizițiile încă nu s-au terminat, așa cum a dat asigurări predecesorul său. „Nu depinde exclusiv de autoritățile Republicii Moldova”, a spus ministrul.

El mai răspunde la întrebări privind corupția din sectorul silvic, după percheziții ale CNA care a anunțat că posturile de pădurar s-ar fi vândut cu 5000-8000 de euro. Ministrul Hajder explică și cum va fi reformată Agenția Moldsilva.

În privința crizei de pe râul Nistru, poluat după un atac rusesc asupra centralei de la Novodnistrovsk, el a subliniat că aceasta nu s-a încheiat, situația este încă monitorizată, iar autoritățile colectează probe pentru a cere despăgubiri de la Rusia, prejudiciul fiind „de ordinul miliardelor”.

Gheorghe Hajder se referă și la situația plasticului în R. Moldova: butelii, pungi și coroane funerare. De asemenea, răspunde la întrebarea dacă își dorește să devină primarul Municipiului Chișinău.