LIVE TEXT Canada anunță noi sancțiuni împotriva Rusiei după întâlnirea premierului canadian cu Zelenski la summitul G7. Război în Ucraina, ziua 1574

UPDATE 16:55 Canada a anunțat pe 16 iunie noi sancțiuni împotriva Rusiei în urma întâlnirii prim-ministrului canadian Mark Carney cu președintele Volodimir Zelenski la Summitul G7 din Franța, relatează Kyiv Independent.

Conform unui comunicat de presă al guvernului, cel mai recent pachet de sancțiuni va viza 162 de persoane, entități și nave legate de flota din umbră a Rusiei, veniturile sale din energie și sectoarele sale de apărare, industrie și dezinformare.

„Prim-ministrul Carney a subliniat sprijinul Canadei pentru reconstrucția Ucrainei, inclusiv oportunitățile de a valorifica expertiza canadiană în domeniul energiei, infrastructurii și tehnologiilor curate și a remarcat importanța continuării reformelor pentru a consolida rezistența Ucrainei.

Liderii au discutat despre consolidarea parteneriatelor dintre industria de apărare dintre cele două țări, inclusiv tehnologii avansate, cum ar fi producția de drone. Canada și Ucraina își vor valorifica expertiza și punctele forte unice pentru a conecta în continuare industriile noastre de apărare și a crea mai multe locuri de muncă”, se arată în comunicatul de presă.

Canada a impus deja sancțiuni numai în 2026 asupra a peste 3400 de persoane și entități, precum și asupra a peste 600 de nave legate de flota din umbră a Rusiei, potrivit comunicatului de presă.

În timpul întâlnirii sale cu Zelenski, Carney a condamnat, de asemenea, cel mai recent atac al Rusiei împotriva Ucrainei din 15 iunie, care a lovit Lavra Pechersk din Kiev, o mănăstire veche de aproape o mie de ani, care este unul dintre cele mai sfinte și mai importante situri culturale din Ortodoxia Răsăriteană.

UPDATE 16:00 În ultimele 24 de ore, forțele ruse au efectuat 1198 de atacuri asupra regiunii Donețk, avariand 22 de clădiri civile. Potrivit Ukrinform, poliția regională a raportat acest lucru pe Telegram.

„Pe 15 iunie, poliția a înregistrat 1198 de atacuri de-a lungul liniei frontului și în zonele rezidențiale ale regiunii. Douăzeci și două de clădiri civile au fost avariate, inclusiv cinci clădiri rezidențiale”, se arată în raport.

În special, armata rusă a atacat Kramatorsk cu cinci drone de diferite tipuri, un bloc de apartamente fiind avariat, la fel și o casă privată și o mașină civilă. În plus, șase atacuri au avut loc astăzi în oraș între orele 03:48 și 04:40. Rapoartele preliminare nu indică nicio victimă.

Conform relatărilor, regiunea Donețk este bombardată constant de forțele rusești; aproape zilnic, armata rusă ucide și rănește civili și distruge case, întreprinderi, instalații de energie, gaze și alte infrastructuri. Regiunea Donețk are cea mai lungă linie a frontului.

UPDATE 13:50 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump și cu președintele francez Emmanuel Macron în marja summitului G7 din Franța, pe 16 iunie, potrivit Kyiv Independent.

Momentul a marcat prima întâlnire dintre Zelenski și Trump în aproape patru luni și a durat aproximativ 30 de minute, în timp ce Kievul încearcă să relanseze discuțiile de pace blocate.

Cei trei lideri au participat ulterior la o sesiune de lucru comună cu alți lideri G7, unde războiul Rusiei împotriva Ucrainei a fost un subiect central de discuție. Ei au fost, în special, ultimii trei lideri care au intrat în sală. Obiectivul central al misiunii a fost asigurarea sprijinului lui Trump, a spus o persoană.

„Am avut o întâlnire bună. Mă întâlnesc (cu Zelenski) mai târziu astăzi”, a declarat Trump reporterilor după întâlnire, adăugând că Rusia „ar trebui să facă o înțelegere”.

Cei doi președinți s-au întâlnit, de asemenea, pentru scurt timp după sesiunea G7.

„Este întotdeauna important să coordonăm pozițiile”, a scris Volodimir Zelenski pe Telegram, publicând imagini de la discuția cu Trump.

UPDATE 11:28 În regiunea Sumî, o femeie de 34 de ani și o fetiță de 3 ani au fost rănite în urma unui atac cu drone rusești asupra unei zone rezidențiale din orașul Șostka.

„Salvatorii au examinat zona și au stins sursele de incendiu detectate. Unda de șoc a spart geamurile unei clădiri rezidențiale cu 4 etaje”, comunică autoritățile din Ucraina.

Angajații Serviciului de Urgență de Stat au efectuat lucrări de urgență și recuperare.

UPDATE 10:20 O rafinărie de petrol a luat foc la Moscova în urma unui atac.

Potrivit Ukrinform, Andrii Kovalenko, șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării (CCD) din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a relatat acest lucru pe Telegram. „Moscova este atacată; o rafinărie de petrol din Moscova este în flăcări. Deși Putin a retras practic toate sistemele cheie de apărare aeriană și antirachetă la Moscova, acest lucru nu îi salvează pe ruși. Putin nu este un garant al siguranței moscoviților”, a subliniat șeful Centrului.

Atacul a fost confirmat și de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

„De data aceasta, armele ucrainene cu rază lungă de acțiune au fost resimțite în regiunea Moscovei. O rafinărie de petrol a fost lovită la o distanță de 500 de kilometri. Le mulțumesc soldaților SBU, SBS, SSO, GUR și trupelor de rachete pentru munca lor eficientă.

Rusia trebuie forțată să pună capăt războiului împotriva poporului nostru. Iar armele ucrainene cu rază lungă de acțiune sunt una dintre componentele importante ale unei astfel de constrângeri. Acesta este un răspuns corect la atacurile rusești și un răspuns la prelungirea războiului, care trebuie încheiat”, a scris Volodimir Zelenski pe Telegram.

UPDATE 08:46 În regiunea Harkiv, 8 persoane au fost rănite într-un atac nocturn al dronelor rusești asupra Balakliei. Printre răniți se numărau 2 copii, anunță Serviciul de Urgență al Ucrainei.

„Patru incendii de amploare au izbucnit în oraș din cauza atacurilor cu drone. Patru case private, anexe, mașini, precum și un apartament și un subsol dintr-o clădire înaltă au luat foc. În plus, teritoriul unei întreprinderi municipale a fost afectat”, potrivit salvatorilor.

La fața locului au intervenit unități ale Serviciului de Urgență de Stat, pompieri locali și geniști. Răniții primesc asistență medicală.

UPDATE 08:10 Un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din regiunea Krasnodar din Rusia, în noaptea de 16 iunie, în urma unui atac cu drone, au declarat autoritățile locale, potrivit Kyiv Independent.

Comisia operațională regională a declarat că flăcările au izbucnit la instalație după ce resturi de dronă au căzut pe fața locului.

„Din cauza căderii de resturi de dronă, un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din satul Poltavskaya, districtul Krasnoarmeysky”, a declarat sediul operațional într-o postare pe rețelele de socializare.

Canalul independent de monitorizare Exilenova+ a relatat, de asemenea, atacul și incendiul ulterior, publicând imagini și videoclipuri despre care se presupune că au fost distribuite de locuitorii locali.

Autoritățile au declarat că nu au fost raportate decese sau răniți. Treizeci și doi de persoane și șapte echipamente au fost desfășurate pentru a stinge incendiul.