LIVE TEXT Bombe teleghidate rusești au lovit o clădire din Zaporijjea, ucigând 12 persoane și rănind alte 14. Război în Ucraina, ziua 1690

UPDATE 13:00 Doisprezece persoane au fost confirmate ucise într-un atac cu bombă ghidat de ruși asupra Zaporijjei. Potrivit Ukrinform, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat acest lucru într-o postare pe Facebook.

„Astăzi, Rusia și-a exprimat mulțumirile pentru ridicarea sancțiunilor asupra exporturilor de motorină prin lansarea a cinci bombe glisante asupra clădirilor rezidențiale din Zaporijjea. Din păcate, până în prezent, au fost confirmate douăsprezece persoane ucise, inclusiv trei copii. Condoleanțe tuturor familiilor și celor dragi”, a declarat Zelenski.

Alte 14 persoane au fost rănite, două dintre ele în stare gravă. Medicii luptă pentru viața lor. Informațiile sunt verificate despre alte 12 persoane care s-ar fi putut afla la fața locului.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat în jurul orei 5:00 că aeronavele tactice rusești au lansat bombe aeriene ghidate spre Zaporijjea.

Atacul a avut loc la o zi după ce bombe aeriene ghidate rusești au lovit zonele rezidențiale din Zaporijjea pe 9 octombrie, ucigând cel puțin o persoană și rănind alte șapte, inclusiv un copil, potrivit oficialilor regionali.

UPDATE 12:10 Un incendiu puternic a izbucnit la un terminal de încărcare petrol din Rostov-pe-Don, Rusia, în noaptea de 9 spre 10 octombrie, pe fondul unui presupus atac cu drone, conform imaginilor publicate de canalul de monitorizare Exilenova+, scrie Kyiv Independent.

Un analist OSINT de la publicația independentă rusă ASTRA a identificat instalația care ardea ca fiind terminalul de încărcare petrol Yug Rusi din districtul Zheleznodorojni din Rostov-pe-Don, pe baza imaginilor furnizate de locuitorii locali.

Terminalul gestionează produse petroliere pentru export, inclusiv transporturi de la Rafinăria de Petrol Novoshakhtinsk, care aparține grupului de companii Yug Rusi.

Videoclipurile care circulă pe mai multe conturi de pe Telegram păreau să arate flăcări mari și fum gros ridicându-se de la fața locului. Exilenova+ a relatat ulterior că terminalul încă ardea.

The Kyiv Independent nu a putut verifica independent imaginile sau determina amploarea pagubelor.

Autoritățile regionale ruse au recunoscut un incendiu și au raportat că apărarea aeriană funcționa, dar nu au confirmat pagubele aduse terminalului, iar oficialii militari ucraineni nu și-au asumat responsabilitatea pentru atacul raportat.

UPDATE 10:05 Forțele rusești au atacat infrastructura feroviară din comunitatea Korosten din regiunea Jîtomîr peste noapte, rănind un bărbat. Acest lucru a fost relatat pe Telegram de Vitalii Bunеchko, șeful Administrației Militare Regionale Jîtomîr, transmite Ukrinform.

„În această seară, Rusia a lovit infrastructura feroviară din comunitatea Korosten. Atacul cu drona a declanșat un incendiu, care a fost stins rapid de salvatorii din cadrul Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei”, a scris Bunеchko.

Potrivit acestuia, munca salvatorilor a fost complicată de amenințarea constantă a unor noi atacuri.

Un bărbat a fost rănit în atac. După ce a primit asistență medicală, acesta a refuzat spitalizarea, a declarat șeful Administrației Militare Regionale.