LIVE TEXT Atacurile aeriene rusești asupra regiunii Donețk au ucis o persoană și au rănit alte cinci. Război în Ucraina, ziua 1645

UPDATE 13:25 În Sloveansk, regiunea Donețk, 13 clădiri de apartamente au fost avariate din cauza bombardamentelor. Salvatorii au stins un incendiu în 2 anexe și au localizat un incendiu într-o clădire de întreprindere, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei.

„În timpul operațiunii de stingere a incendiilor, salvatorii au fost nevoiți să suspende lucrările din cauza amenințării cu bombardamente repetate. În timpul unui alt bombardament, 2 garaje au luat foc, iar alte 5 clădiri de apartamente au fost avariate. Salvatorii au stins rapid incendiul”, comunică salvatorii ucraineni.

Ca urmare a unui alt atac al armatei ruse, 15 case private au fost avariate. Pompierii au stins incendiul.

UPDATE 11:17 Un incendiu a izbucnit la rafinăria de petrol NORSI din Rusia, din Kstovo, regiunea Nijni Novgorod, în noaptea de 27 august, în urma unor rapoarte despre un atac cu drone, potrivit canalelor locale Telegram și a unor imagini postate online, scrie Kyiv Independent.

Rafinăria Lukoil este una dintre cele mai importante instalații de procesare a petrolului și producție de benzină din Rusia.

Înainte ca rapoartele despre incendiu să apară, locuitorii din zona Kstovo au raportat o alertă de raid aerian și drone deasupra. La scurt timp după aceea, canalele de monitorizare au început să posteze fotografii și videoclipuri de la localnici cu flăcările care cuprinseseră rafinăria. Kstovo se află la aproximativ 800 de kilometri de granița cu Ucraina.

Autoritățile ruse nu au comentat încă cu privire la atacul raportat asupra rafinăriei, iar Kyiv Independent nu a putut verifica independent rapoartele la momentul publicării.

NORSI, sau rafinăria Lukoil-Nizhegorodorgsintez, este a patra cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia și al doilea cel mai mare producător de benzină, procesând anual aproximativ 15-17 milioane de tone metrice de țiței. De asemenea, produce bitum, precum și motorină și combustibil pentru aviație utilizat pentru a sprijini forțele rusești.

Ucraina a atacat rafinăria în mod repetat în 2026, inclusiv atacuri pe 5 aprilie, 20 mai, 24 iunie și 2 iulie. Unele dintre aceste atacuri au forțat unitățile de producție să își oprească activitatea.

Ucraina continuă să vizeze siturile rusești de producție și procesare a petrolului și gazelor, în efortul de a perturba operațiunile care finanțează și alimentează războiul în curs.

UPDATE 08:55 O femeie și un copil de patru ani au fost uciși în Cernihiv miercuri dimineață, în urma unui atac cu drone rusești. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost relatat pe Telegram de șeful Administrației Militare a orașului Cernihiv, Dmitro Brijinski.

Potrivit acestuia, armata rusă a atacat din nou orașul cu drone în cursul dimineții.

O dronă a lovit o clădire rezidențială. O femeie și un copil de patru ani au fost uciși, în timp ce un copil de 14 ani a fost rănit.

Așa cum a relatat anterior Ukrinform, un incendiu a izbucnit într-o casă privată din Cernihiv în seara zilei de 25 august, după ce o dronă rusească a lovit clădirea. Printre cei răniți s-au numărat doi copii.