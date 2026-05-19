LIVE TEXT Atacul rusesc asupra Harkov a avariat 25 de case peste noapte. Război în Ucraina, ziua 1546

UPDATE 09:20 Rusia a lansat atacuri nocturne în estul Ucrainei în dimineața zilei de 19 mai, lovind infrastructura și zonele rezidențiale din Harkov, potrivit autorităților locale, conform Kyiv Independent.

În Harkov, atacurile cu drone rusești au lovit districtul Novobavarskyi, rănind trei persoane și avariand cel puțin 25 de case private și un bloc de apartamente, a declarat primarul Ihor Terekhov.

„Pagubele au fost cauzate de două valuri de atacuri, potrivit oficialilor locali. Echipele de salvare au scos două persoane din dărâmături, în timp ce se crede că o altă persoană este blocată în timp ce operațiunile de căutare și salvare au continuat”, menționează sursa citată.

Rusia a continuat să vizeze atât infrastructura critică, cât și zonele civile în atacuri peste noapte în Ucraina.

UPDATE 08:20 Dronele rusești au atacat orașul Izmail peste noapte, afectând instalațiile de infrastructură portuară. Consecințele atacului au fost eliminate. Administrația de Stat a Districtului Izmail a raportat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„În noaptea de 18 spre 19 mai, districtul Izmail a fost din nou atacat de armata rusă. Instalațiile de infrastructură portuară din orașul Izmail au fost avariate. Unitățile Serviciului de Urgență de Stat au eliminat prompt consecințele atacului inamic”, se arată în comunicat.

Din fericire, nu au existat victime sau distrugeri majore, a adăugat administrația districtului.