LIVE TEXT Atac cu rachetă în Prîlukî: numărul deceselor crescut la cinci și 25 de răniți. Război în Ucraina, ziua 1687

UPDATE 11:13 În Prîlukî, regiunea Cernihiv, numărul morților în urma unui atac rusesc asupra unei clădiri înalte a crescut la cinci persoane. Conform Ukrinform, șeful OVA din regiunea Cernihiv, Veaceslav Chaus, a relatat acest lucru pe Facebook.

Atacul cu rachete asupra unei clădiri înalte a luat viața a 5 persoane.

„Cel puțin 25 de persoane au fost rănite. Din păcate, numărul victimelor ar putea fi mai mare. Serviciile relevante lucrează – curăță molozul. Trei persoane au fost salvate. Printre acestea se numără și un copil”, se arată în raport.

Anterior, Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei a raportat 4 decese și 20 de răniți.

UPDATE 08:20 Cel puțin două persoane au fost ucise în atacul masiv cu rachete și drone al Rusiei asupra Kievului, pe 7 octombrie, care a coincis cu cea de-a 74-a aniversare a președintelui rus Vladimir Putin, notează Kyiv Independent.

Administrația Militară a orașului Kiev a raportat că victimele au fost identificate în districtul Darnytskyi din capitală.

Mai multe explozii au fost auzite pentru prima dată la Kiev în jurul orei 3:15 dimineața, ora locală, potrivit jurnaliștilor Kyiv Independent aflați la sol. Forțele Aeriene Ucrainene au avertizat anterior că mai multe bombardiere rusești Tu-95 se apropie de graniță.

„Rachetele cad una după alta. Cel puțin 10-12 explozii, din câte pot număra. Este destul de zgomotos în centrul orașului”, a descris Tim Zadorozhnyy de la Kyiv Independent.

Alți jurnaliști de la Kyiv Independent au descris atacuri în jurul districtului Podil din Kiev, cu flăcări și fum văzute în capitală.

Explozii au fost auzite din nou două ore mai târziu, la 5:15 dimineața, pe fondul unui al doilea val de atacuri cu rachete.

Primarul orașului Kiev, Vitali Kliciko, a raportat că a fost raportat un atac într-o „zonă nerezidențială” nespecificată din districtul Obolon, în timp ce depozite au fost lovite în districtul Polid.

De asemenea, resturi de rachetă ardeau în districtul Shevchenkivskyi, în timp ce în districtul Darnytskyi, un garaj a luat foc. Amploarea totală a pagubelor provocate nu a fost imediat clară.

Anterior, dronele s-au îndreptat spre capitala Ucrainei la ora 21:00, ora locală, a raportat Forțele Aeriene ale Ucrainei, iar o alertă de raid aerian a fost anunțată în oraș la scurt timp după aceea, între orele 21:09 și 21:58.