LIVE TEXT Armata rusă a atacat mai multe localități din Ucraina cu drone și rachete. Sunt raportate incendii, iar mai multe instalații energetice sunt avariate. Război în Ucraina, ziua 1441

8:24 Forțele rusești au efectuat mai multe atacuri aeriene în Ucraina, folosind drone, rachete aeriene și maritime, scrie Hromadske.

Armata rusă a lansat rachete de croazieră de pe bombardiere strategice Tu-95MS din regiunea Mării Caspice. De asemenea, au fost folosite rachete balistice Iskander-M/S-300, rachete antinavă Kh-22/32 și rachete de croazieră maritime Kalibr.

În urma atacurilor, în Kiev a fost raportat un incendiu, care a izbucnit într-o clădire nerezidențială, avariand o clădire cu 25 de etaje. Într-o altă locație din capitala Ucrainei, o clădire cu cinci etaje a fost avariată. Până în prezent, sunt raportate trei victime la Kiev.

Harkivul a fost, de asemenea, atacat. Primarul Ihor Terehov a raportat un despre atacul unei rachete balistice rusești, fiind vizată infrastructura energetică.

În comunitatea Konotop din regiunea Sumî, trupele ruse au lovit într-o locuință privată. Un incendiu masiv a izbucnit la fața locului. Trei persoane au fost salvate din locuință și primesc îngrijiri medicale, scrie sursa citată.

Alte două atacuri rusești au lovit clădiri cu mai multe etaje din localitatea Sumî.

Rușii au lansat, de asemenea, un atac masiv cu drone și rachete în Dnipro. Au fost provocate pagube unei instalații de infrastructură, inclusiv două case private, o clădire rezidențială cu trei etaje și un cămin.