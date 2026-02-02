LIVE TEXT Delegația ucraineană a plecat în Emiratele Arabe Unite pentru discuții de pace. Război în Ucraina, ziua 1440

UPDATE 21:58 Delegația ucraineană va avea o reuniune trilaterală în Emiratele Arabe Unite pentru a găsi „soluțiile reale în numele păcii”. O declarație în acest sens a fost făcută de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, scrie Ukrinform.

„Echipa noastră continuă să colaboreze cu partea americană pentru ca deciziile reale, în numele păcii, să fie puse în aplicare la scară mai largă. Astăzi a avut loc o întâlnire cu delegația noastră – oamenii sunt deja pe drum. Întâlnirile vor avea loc miercuri și joi. Și nu doar în format trilateral, ci vom avea și propriul nostru format bilateral cu Statele Unite. Există probleme care trebuie agreate; există substanță care necesită muncă suplimentară. În ceea ce privește garanțiile de securitate – suntem pregătiți. În privința reconstrucției și dezvoltării viitoare a Ucrainei – oficialii guvernamentali lucrează, iar echipele noastre sunt implicate activ”, a subliniat Zelenski.

Șeful statului ucrainean a accentuat că este extrem de important ca Statele Unite, în acest moment, să susțină decisiv dialogul și să colaboreze cu partea rusă.

UPDATE 19:25 După o scurtă perioadă de acalmie, Kievul se pregătește pentru noi atacuri aeriene rusești de amploare, în contextul unui val de frig sever care coboară temperaturile sub –20°C. Forțele ruse au lansat ultima dată un atac masiv asupra Kievului în noaptea de 24 ianuarie, avariind atât infrastructura energetică, scrie presa ucraineană.

Această pauză a atacurilor pare să fie legată de un presupus armistițiu privind loviturile asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 29 ianuarie că i-a cerut personal președintelui rus Vladimir Putin să se abțină timp de o săptămână de la atacarea Kievului și a altor orașe ucrainene. Kremlinul a confirmat că va suspenda loviturile asupra instalațiilor energetice, dar doar până la 1 februarie.

„Ei nu își respectă acordurile”, a declarat Viktoriia Leșcenko pentru Kyiv Independent, în timp ce participa la unul dintre numeroasele puncte de ajutor amenajate în Kiev în ultimele săptămâni, unde oamenii se pot încălzi, pot primi mâncare caldă și își pot încărca telefoanele.

„Ieri a fost o alarmă aeriană, iar dronele Shahed (drone de atac) zburau deja deasupra regiunii Kiev”, a adăugat ea.

În pofida armistițiului presupus, Rusia a continuat să lanseze atacuri mortale asupra orașelor ucrainene, provocând victime civile, iar președintele Volodimir Zelenski a avertizat, de asemenea, că serviciile de informații ucrainene au identificat forțe ruse care se pregătesc pentru un nou atac masiv.

„Acest război este o crimă împotriva ucrainenilor. Ei încearcă să ne omoare prin foame și frig”, a mai spus Leșcenko.

UPDATE 19:20 Până luni seară, aproximativ 80 de clădiri din Kiev au rămas fără căldură, după avaria produsă în sistemul energetic al Ucrainei, sâmbăta trecută. Un anunț în acest sens a fost făcut de către Primarul Kievului, Vitali Klitschko.

„Atunci, fără încălzire au rămas 3419 de blocuri. Serviciile comunale și energeticienii lucrează non-stop pentru a conecta clădirile la sistemul de termoficare.

De asemenea, au loc intervenții operative pentru restabilirea încălzirii în blocurile de locuințe, unde situația s-a complicat din cauza gerurilor puternice și a întreruperilor de energie electrică”, a scris primarul Kievului pe Telegram.

UPDATE 16:55 Trupele ruse au lovit cu o dronă partea centrală a Harkivului: două persoane au fost rănite, precizează autoritățile.

Drona a lovit carosabilul în apropierea unor pavilioane comerciale dintr-una dintre piețele din raionul Slobidskîi al orașului.

Salvatorii au efectuat verificări în zonă după atac. Au fost avariate o stație de transport public, fațada și ferestrele pavilioanelor comerciale, precum și un camion.

La fața locului au intervenit psihologii Serviciului pentru Situații de Urgență, care au acordat asistența necesară cetățenilor.

UPDATE 16:05 În această dimineață, armata rusă a lovit sectorul rezidențial al comunității Lebedîn din regiunea Sumî.

Flăcările au cuprins complet o casă de locuit, iar alte 4 gospodării au fost avariate.

„Din cauza riscului unor atacuri repetate, salvatorii au fost nevoiți să oprească temporar intervenția și să se retragă într-un loc sigur”, a precizat Serviciul pentru Situații de Urgență.

Nicio persoană nu a avut de suferit.

UPDATE 14:20 În regiunea Donețk, trupele ruse au ucis o femeie, iar alta a fost rănită, a raportat Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma unui atac aerian asupra orașului, au fost avariate 14 blocuri de locuințe, un centru comercial și o poștă. Un autoturism a luat foc.

De asemenea, din cauza atacurilor rusești cu drone în Kramatorsk, au fost avariate 10 case particulare. A izbucnit un incendiu la o casă de locuit și la un garaj.

UPDATE 12:40 Explozii au fost raportate peste noapte în regiunea Belgorod din Rusia, unde oficialii au declarat că un presupus atac cu drone ucrainene a declanșat un incendiu în orașul Stary Oskol, iar două persoane ar fi murit, scrie The Kyiv Indepedent.

Locuitorii locali au raportat că au auzit cel puțin șase explozii puternice în zonele de nord și nord-est ale orașului și că au văzut licăriri strălucitoare pe cer.

Guvernatorul Belgorodului, Viaceslav Gladkov, a susținut că dronele ucrainene au atacat orașul Stary Oskol, aprinzând un incendiu la o casă.

El a raportat, de asemenea, că o dronă care a explodat a spart geamurile a peste trei clădiri de apartamente.

Două persoane ar fi murit în atac, a declarat Gladkov. Armata ucraineană nu a comentat încă atacul.

Regiunea Belgorod se învecinează cu regiunile Sumî, Harkiv și Luhansk din Ucraina și este folosită în mod regulat ca zonă de pregătire pentru atacurile rusești asupra teritoriului ucrainean.

UPDATE 10:15 Cerkasî a fost ținta unui atac masiv cu drone rusești: au izbucnit mai multe incendii, iar patru persoane au fost rănite, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

La mai multe adrese au luat foc locuințe, automobile, clădirea unei întreprinderi private și garaje. O stație de alimentare cu combustibil și mai multe mașini au fost avariate.

Salvatorii au lichidat toate focarele de incendiu și au salvat trei persoane — acestea au fost spitalizate.

UPDATE 9:10 În noaptea de 2 februarie, armata rusă a atacat cu o rachetă balistică Iskander-M din Crimeea, precum și cu 171 de drone de atac din direcțiile: Kursk, Orel, Primorsko-Ahtarsk, Millerovo și Donețk, au raportat Forțele de Apărare Aeriană.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și de sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei”, a scris instituția.

Potrivit datelor preliminare, până la ora 9:00, apărarea antiaeriană a doborât 157 de drone de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri în nordul, sudul și estul țării.

Totuși, au fost înregistrate lovituri ale rachetei balistice și ale 12 drone de atac în 8 locații.