LIVE TEXT Armata rusă a atacat Kievul. O persoană a fost ucisă, iar patru sunt rănite. Există întreruperi la alimentarea cu căldură și apă. Război în Ucraina, ziua 1431

8:54 Armata rusă a atacat Kievul în noaptea de 24 ianuarie. Până la această oră există informații că o persoană a fost ucisă și patru sunt rănite. Anunțul a fost făcut de primarul Kievului, Vitali Klitschko, și de șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Timur Tkachenko.

Atacul cu drone rusești asupra capitalei ucrainene a început în jurul orei 1:00. În oraș au fost active sistemele de apărare aeriană.

Klitschko a raportat că au existat întreruperi în furnizarea de căldură și apă în mai multe raioane din Kiev.

Din cauza bombardamentelor din timpul nopții, mai mullte trenuri de metrou circulă temporar cu modificări.