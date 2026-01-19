LIVE TEXT Armata rusă a atacat cu bombe ghidate o zonă rezidențială din Harkiv. O femeie a fost ucisă. Război în Ucraina, ziua 1426

UPDATE 16:47 Armata rusă a atacat cu bombe ghidate o zonă rezidențială din Harkiv, a raportat primarul orașului, Ihor Terekhov, relatează Hromadske. În urma atacului au fost înregistrate patru victime, dintre care o femeie în vârstă de 65 de ani a fost ucisă.

Anterior, trupele rusești au atacat o instalație de infrastructură critică din Harkiv cu patru rachete, provocând mai multe pagube.

Potrivit administrației regionale, cel puțin 30 de localități din regiunea Harkiv au fost lovite de armata rusă în perioada 12 – 18 ianuarie. În urma bombardamentelor, patru persoane au fost ucise și alte 20 au fost rănite.

Sursa citată scrie că cele mai grave pagube au fost suferite de infrastructura civilă din districtul Kupianski, unde a fost avariat un bloc de locuit, cel puțin 20 de locuințe private, mai multe mașini și rețele electrice.

UPDATE 14:21 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a spus că reprezentanții Ucrainei și SUA lucrează la documentele necesare pentru a pune capăt războiului. Declarațiile au fost făcute în urma raportului secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov.

„Astăzi au venit rapoarte pentru delegația noastră de la partea americană. Rustem Umerov a raportat despre întâlnirile cu reprezentanții președintelui Trump. Au avut loc mai multe runde de negocieri. Ei lucrează. Lucrează la documentele necesare pentru a pune capăt războiului. Este important ca echipa ucraineană să informeze pe deplin partea americană despre ceea ce se întâmplă în Ucraina și despre atacurile constante ale Rusiei asupra sistemului nostru energetic”, a punctat Zelenski.

Rustem Umerov, împreună cu șeful oficiului prezidențial, Kiril Budanov și deputatul David Arakhamia au fost pentru două zile în SUA pentru negocieri. La discuții au participat reprezentanții părții americane, Stephen Witkoff, Jared Kushner, secretarul american al armatei, Daniel Driscoll, și membrul personalului Casei Albe, Josh Gruenbaum.

„Am discutat despre dezvoltarea economică și planul de prosperitate, precum și despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, concentrându-ne pe mecanismele practice de implementare a acestora”, a spus Umerov.

UPDATE 12:37 A fost aprobat un armistițiu local între forțele ucrainene și ruse în apropierea Centralei Nucleare Zaporijjea, anunță Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

Sursa citată scrie că specialiștii ucraineni au început reparațiile la ultima linie electrică de rezervă rămasă, Ferosplavna-1, care conectează centrala la rețeaua electrică.

Aceasta este ultima linie electrică rămasă care conectează Centrala Nucleară Zaporijjea, ocupată de Rusia în 2022, la rețeaua electrică ucraineană.

Reparațiile sunt efectuate de specialiști ucraineni, iar reprezentanții AIEA monitorizează procesul la fața locului, scrie agenția.

UPDATE 11:12 În noaptea de 19 ianuarie, un atac rusesc a avariat semnificativ centrala electrică „DTEK Odesa Electric” din orașul ucrainean Odesa, a raportat compania.

Potrivit DTEK, circa 30800 de familii sunt fără curent electric din cauza bombardamentelor.

„Pagubele sunt mari, iar reparațiile vor necesita o perioadă semnificativă de timp pentru a readuce echipamentul în stare funcțională”, a menționat DTEK.

Echipele companiei au început operațiunile de reparare a obiectului de infrastructură, după ce au primit permisiunea salvatorilor și a armatei.

DTEK a menționat că prima prioritate este restabilirea energiei electrice la instalațiile de infrastructură critică pentru a furniza căldură și apă locuințelor.

Potrivit administrației regionale, armata rusă a atacat regiunea cu mai multe drone. O persoană a fost rănită, iar infrastructura civilă și energetică a fost avariată. O dronă a lovit un bloc de locuit din regiune.

8:19 Comandantul-șef al Forțelor Armate Ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat că Rusia intenționează să crească producția de drone de atac pentru a utiliza până la 1000 de drone pe zi împotriva Ucrainei, scrie LB.ua.

„Inamicul intenționează să crească semnificativ producția pentru a utiliza până la 1000 de drone pe zi. Prin urmare, desigur, trebuie să facem tot posibilul pentru a zădărnici aceste planuri și a provoca inamicului astfel de pierderi încât acesta să abandoneze operațiunile active și să creeze condiții pentru negocieri. Pentru că nimeni nu va negocia cu un slab”, a declarat Sîrski.

Comandantul-șef a mai declarat că Rusia intenționează să formeze cel puțin 11 divizii până în 2026 „și să continue planurile și sarcinile care nu au fost finalizate anul trecut”. Potrivit acestuia, Federația Rusă intenționează să mobilizeze peste 400 de mii de oameni.