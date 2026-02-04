LIVE TEXT Armata lui Putin a lansat un atac cu drone asupra regiunii Odesa: cinci persoane rănite și două grădinițe avariate. Război în Ucraina, ziua 1442

UPDATE 12:07 Armata rusă a lansat un atac cu drone asupra regiunii Odesa. Șeful Administrației militare a orașului Odesa, Serhii Lisak, a precizat că cinci persoane au fost rănite în urma bombardamentelor rusești.

„Patru persoane au primit ajutor la fața locului. Una s-a adresat medicilor. Starea tuturor persoanelor afectate este satisfăcătoare”, a scris Lisak într-o postare pe Telegram.

Serhii Lisak a anunțat anterior că în urma atacului au fost avariate peste 20 de clădiri rezidențiale, două grădinițe și o școală.

UPDATE 11:48 În noaptea de 3 spre 4 februarie, armata rusă a lansat 105 de drone din patru direcții. Apărarea antiaeriană a doborât 88 de drone. Informația a fost comunicată de serviciul de presă al Forțelor Aeriene ale Ucrainei. Totodată, au fost doborâte 17 drone de atac în 14 puncte, precum și resturi de drone căzute în alte 5 puncte.

UPDATE 08:13 Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, a avut o convorbire telefonică cu președintele SUA, Donald Trump, despre atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, pe fondul unei scăderi accentuate a temperaturilor. Conversația a avut loc marți, notează Ukrinform.

„Liderii au discutat situația din Ucraina, inclusiv atacurile barbare ale Rusiei asupra țării din cursul nopții. Atacurile feroce ale lui Putin asupra infrastructurii naționale critice, inclusiv asupra sistemelor energetice, au fost deosebit de crude, în condițiile în care temperaturile au scăzut sub -20°C”, a declarat prim-ministrul.

Starmer și Trump au discutat, de asemenea, despre baza militară strategică de pe insula Diego Garcia din Oceanul Indian, utilizată de ambele țări. Ei au recunoscut „importanța strategică” a facilității și au convenit să continue colaborarea strânsă pentru a garanta funcționarea viitoare a bazei.

Trump a susținut că Putin și-a „respectat cuvântul”, promițând să nu bombardeze orașele ucrainene timp de o săptămână în timpul temperaturilor severe.