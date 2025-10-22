LIVE TEXT 6 morți și 29 răniți la Kiev și în alte regiuni din Ucraina în urma unui atac masiv cu rachete și drone peste noapte. Război în Ucraina, ziua 1337

UPDATE 17:00 Un atac la scară largă cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice din Ucraina a ucis șase persoane și a rănit cel puțin 44 în noaptea de 22 octombrie, potrivit autorităților, transmite The Kyiv Independent.

La Kiev, două persoane au fost ucise și 29 rănite, în timp ce patru au fost ucise în districtul Brovarsky din regiunea Kiev, au declarat autoritățile regionale. În regiunea Zaporijjea, cel puțin 15 civili au fost răniți, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 22 octombrie că Rusia a lovit și locuri din regiunile Odesa, Cernihiv, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Poltava, Vinnytsia, Cherkasy și Sumî.

Cea mai mare firmă privată de energie din Ucraina, DTEK, a declarat că au loc pene de curent de urgență la Kiev, în regiunea Dnipropetrovsk, și a raportat „daune semnificative” aduse infrastructurii energetice din regiunea Odesa.

„Stăteam pe coridor, așteptând atacul, când am auzit o explozie puternică”, a declarat Halyna Ivanivna Sharii, locuitoare a unei clădiri din districtul Dniprovskiy, situat pe malul stâng al capitalei.

„Pentru o clipă, am crezut că se prăbușește clădirea noastră, dar s-a dovedit că era cea de alături. A fost îngrozitor. Dar ce poți face? Nu este prima dată când clădirea mea se cutremură așa.”

Locuitorii din Kiev au auzit explozii în jurul orei 1:10 dimineața, ora locală, la scurt timp după ce autoritățile au emis un avertisment privind rachetele balistice, potrivit jurnaliștilor de la Kyiv Independent aflați la fața locului. Alte câteva runde de explozii au urmat aproximativ 30 de minute mai târziu.

Mai multe incendii au izbucnit în oraș, iar la locul atacurilor au fost trimiși medici. Klitschko a raportat că au avut loc incendii la vehicule și daune la ferestre și curți ale clădirilor rezidențiale, iar un incendiu la un zgârie-nori rezidențiali a fost ținut sub control. În plus, serviciile de urgență au salvat 10 persoane din clădire.

Șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Tymur Tkachenko, a declarat că, în total, două persoane au fost ucise la Kiev și 29 au fost rănite, inclusiv cinci copii.

„E greu să descriu ce simt în legătură cu asta”, a declarat Ira Lukiants, care locuiește la etajul 9 al unei clădiri din districtul Dniprovskiy care a fost lovită.

„Adrenalina încă mă cuprinde, emoțiile vor veni mai târziu. Știu că apartamentele de la parter au fost lovite mult mai tare. Am avut noroc.”

Numărul victimelor a fost mai mare în regiunea Kiev, unde patru persoane au fost ucise, a declarat guvernatorul Mykola Kalashnik. Cadavrele unei femei născute în 1987, ale unui copil de 6 luni și ale unei fetițe de 12 ani au fost găsite la locul unui incendiu într-o casă din districtul Brovarsky. El a declarat ulterior că și trupul unui bărbat născut în 1987 a fost găsit în districtul Brovarsky.

UPDATE 15:21 Numărul persoanelor rănite în urma atacului cu dronă al Rusiei asupra unei grădinițe și a clădirilor din apropiere, în raionul Holodnohirsk din Harkiv, a crescut la 9, scrie Serviciul.

Au fost avariate un magazin, o cafenea, o clădire de birouri și 6 automobile. S-au produs trei focare de incendiu, cel mai mare dintre ele cu o suprafață de 500 m² în clădirea grădiniței. În momentul loviturii, în adăpost se aflau 48 de copii. Salvatorii, împreună cu polițiștii și voluntarii, i-au evacuat rapid într-un loc sigur.

„La lichidarea consecințelor atacului au fost implicate aproximativ 60 de persoane din serviciile de urgență, 13 unități de tehnică ale Serviciului, psihologi, genişti, specialiști chinologi, angajați ai poliției, medici, voluntari și serviciile comunale ale orașului.”

UPDATE 13:00 O grădinița din Harkiv a fost lovită cu o dronă rusească, o persoană a decedat, anunță Volodimir Zelenski.

„Până acum, șapte persoane au fost rănite. Li se acordă asistență medicală. Toți copiii au fost evacuați și se află în adăposturi. Conform informațiilor preliminare, mulți au suferit o reacție acută de stres.”

UPDATE 12:35 În noaptea de 22 octombrie, armata rusă a lansat un atac combinat asupra obiectivelor de infrastructură critică din Ucraina, utilizând drone de atac, rachete aeriene și terestre. În total, trupele radiotehnice ale Forțelor Aeriene au detectat și urmărit 433 de mijloace de atac aerian – 28 de rachete (dintre care 15 balistice) și 405 drone de diferite tipuri:

405 drone de atac de tip Shahed, Geran (și alte tipuri de UAV), lansate din regiunile Kursk, Millerovo, Oriol, Primorsko-Ahtarsk și Ceuda;

de tip Shahed, Geran (și alte tipuri de UAV), lansate din regiunile Kursk, Millerovo, Oriol, Primorsko-Ahtarsk și Ceuda; 11 rachete balistice Iskander-M/KN-23 (lansate din regiunile Breansk, Rostov – Federația Rusă, și din teritoriul ocupat al regiunii Donețk);

Iskander-M/KN-23 (lansate din regiunile Breansk, Rostov – Federația Rusă, și din teritoriul ocupat al regiunii Donețk); 9 rachete de croazieră Iskander-K (lansate din regiunile Kursk, Voronej și din Crimeea);

Iskander-K (lansate din regiunile Kursk, Voronej și din Crimeea); 4 rachete aeroballistice H-47M2 Kinzhal lansate din spațiul aerian al regiunii Rostov;

H-47M2 Kinzhal lansate din spațiul aerian al regiunii Rostov; 4 rachete aeriene ghidate H-59/69 (lansate din teritoriul ocupat al regiunii Zaporijjea).

Direcția principală a atacului – regiunea Kiev. De asemenea, au fost afectate regiunile Dnipropetrovsk, Zaporijjea, Cerkasî, Cernihiv și Odesa, anunță Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unități de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, la ora 12:30, apărarea antiaeriană a doborât 349 de ținte aeriene:

333 drone inamice de tip Shahed, Geran (și alte tipuri);

8 rachete de croazieră Iskander-K;

6 rachete balistice Iskander-M/KN-23;

2 rachete aeriene ghidate H-59/69.

Până acum, au fost înregistrate impacturi directe ale 12 rachete și 55 de drone de atac în 26 de locații, precum și căderea resturilor (fragmente) în 19 locații. În plus, 17 drone nu și-au atins țintele (pierdute din urmărire), iar informațiile sunt în curs de clarificare.

UPDATE 10:55 La Kiev, în urma atacului rusesc, au murit două persoane: un bărbat și o femeie. Alte 22 de persoane au fost rănite, dintre care 4 sunt copii, scrie autoritățile.

Sub atac s-au aflat raioanele Darnîțkîi, Desneanskîi, Dniprovskii, Holosiivskîi, Peciorskîi și Solomenskîi ale orașului. Au fost avariate cel puțin 10 clădiri rezidențiale.

În prezent, continuă lichidarea incendiului din raionul Dniprovskii al orașului, incendiul fiind localizat.

Psihologii Serviciului pentru Situații de Urgență (DSNS) din Kiev au acordat asistență pentru 31 de persoane.

UPDATE 9:40 Noaptea și dimineața zilei de 22 octombrie, armata rusă a lansat un atac combinat asupra Kievului. Conform datelor preliminare, două persoane au murit, iar câteva altele au fost rănite, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

În raionul Dniprovskîi a avut loc o lovitură într-un bloc de 16 etaje. Incendiu la etajul al șaselea, 10 persoane au fost salvate, printre care și copii. „Din păcate, au fost descoperite trupurile a două persoane decedate.”

În raionul Darnîțkîi, în urma loviturii unei drone kamikaze, a luat foc un bloc de 17 etaje. 15 persoane au fost salvate, dintre care 2 copii.

De asemenea, a ars o clădire nelocuită cu două etaje — incendiul a fost localizat.

În raionul Desnianîi, fațada unui bloc de 10 etaje a fost avariată, iar un automobil și o conductă de gaz au luat foc. 20 de persoane au fost salvate.

În raionul Pecerskîi, lovitură în etajele superioare ale unui bloc de 25 de etaje. Incendiul a fost lichidat înainte de sosirea salvatorilor.

UPDATE 8:05 În noaptea de 22 octombrie, între orele 01:30 și 01:47, în Zaporijjea armata rusă a lansat atacuri cu drone asupra centrului regional, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma atacului, 9 persoane au fost rănite, numărul victimelor fiind în curs de clarificare.

Au fost înregistrate mai multe incendii:

au ars balcoanele de la 4 etaje ale unui bloc de locuințe (100 m²);

au luat foc patru balcoane într-un bloc cu cinci etaje (60 m²);

incendiul de pe acoperișul unui bloc de locuințe a fost lichidat.