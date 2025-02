LIVE Soțul femeii de afaceri care a decedat la un salon de frumusețe afirmă că acesteia nu i-a fost efectuată procedura Morpheus

Roman Babițchi, soțul proprietarei magazinului de haine Mona Lisa Boutique, Liuba Babițchi, care a decedat pe 30 ianuarie după ce i-au fost efectuate anumite proceduri estetice la o clinică cosmetologică din centrul Chișinăului, a susținut miercuri, 5 februarie, declarații de presă.

Știrea se actualizează…

„În dimineața zilei de 30 septembrie, soția mi-a spus că va merge să-și facă niște proceduri la fese și dacă va fi anestezie, îi vor fi făcute niște injecții în regiunea bărbiei și buzelor. (În ziua decesului, n.red.) m-a rugat să vin la ora 13:00 și să iau, pentru că la acea oră totul trebuia să se finalizeze. Eu nu știam unde se află clinica Dr. Serebrov, de aceea am venit acolo pe la ora 13:15. Am tot căutat locația. Am ieșit din mașină și am început să caut salonul, dar n-am putut să-l găsesc. Mult timp am încercat să înțeleg unde se află și simultan am apelat-o telefonic. Peste ceva timp a trecut o ambulanță și am început să-mi fac griji (…) Când ambulanța a trecut cu o viteză mare înapoi, am ieșit din mașină și cineva mi-a spus că clinica se află de cealaltă parte a clădirii și am fugit acolo. Când am intrat, am văzut paltonul ei și m-am simțit ușurat. La recepți le-am văzut pe Ecaterina Maniuc și o administratoare. Ele erau șocate, pe ele erau picături de sânge. Eu le-am întrebat unde e Liuba (femeia decedată, n.red.), ele au spus că i s-a oprit inima și a fost dusă la spital. Le-am întrebat de ce nimeni nu a răspuns la apelurile mele, ele au spus că în tot acest timp o resuscitau”, a declarat Roman Babițchi.