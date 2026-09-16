LIVE Ședința Guvernului. Noi reguli pentru funcționarea taberelor de odihnă pentru copii, aprobate de miniștri

Guvernul se întrunește în ședință miercuri, 16 septembrie. Pe agenda ședinței se regăsesc mai multe subiecte, printre care proiectul cu privire la aprobarea Programului național privind sănătatea sexuală și reproductivă pentru anii 2026-2030 și proiectul cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a taberelor de odihnă și a taberelor cu sejur de zi pentru copii.

UPDATE 10:55 Guvernul a aprobat Regulamentul privind funcționarea taberelor de odihnă și a taberelor cu sejur de zi pentru copii. Documentul va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027 și va înlocui Regulamentul adoptat în anul 2009.

Astfel, potrivit MEC, taberele de odihnă și cele cu sejur de zi vor funcționa în baza unor reguli actualizate, care acordă o atenție sporită siguranței, protecției și incluziunii copiilor. Noile prevederi stabilesc inclusiv obligația de a asigura accesul copiilor cu dizabilități.

Documentul precizează responsabilitățile personalului în ceea ce privește supravegherea copiilor și intervenția în situațiile care le-ar putea afecta siguranța fizică sau emoțională. Angajații taberelor vor participa la instruiri în domeniul protecției copilului și al gestionării situațiilor de risc.

Regulamentul include și prevederi explicite privind protejarea imaginii și a datelor cu caracter personal ale copiilor. Fotografierea și filmarea acestora, precum și publicarea materialelor în care pot fi identificați, vor fi permise numai cu respectarea legislației și cu acordul prealabil al părinților sau al reprezentanților legali.

Noul Regulament stabilește și modul de achiziționare și repartizare a biletelor de odihnă finanțate din bani publici.

Totodată, taberele vor trebui să asigure condiții adecvate de acces pentru copiii cu dizabilități, astfel încât aceștia să poată participa în siguranță la activități. Copiii cu dizabilități și însoțitorii lor sunt incluși și printre categoriile care pot beneficia de bilete gratuite sau cu înlesniri, în condițiile stabilite anual de Guvern.

UPDATE 10:51 Miniștrii au aprobat proiect cu privire la Sistemul informațional „e-Consulat”, care va permite cetățenilor să acceseze online o parte dintre serviciile consulare, fără a merge la ambasadă sau consulat.

UPDATE 10:50 Proiect cu privire la aprobarea Metodei de siguranță pentru evaluarea și aprecierea riscurilor în sectorul feroviar a fost aprobat de miniștri.

UPDATE 10:45 Miniștrii au aprobat Programului național privind sănătatea sexuală și reproductivă pentru anii 2026-2030.

Potrivit ministrului Sănătății, Programul urmărește să reducă diferențele de acces la servicii și să îmbunătățească sănătatea femeii, a mamei și a copilului de la planificarea une sarcini până la naștere și perioada neonatală.

UPDATE 10:40 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind sistemul de asistență socială, digitalizarea serviciilor sociale și dezvoltarea profesională a personalului) a fost aprobat de Guvern.

UPDATE 10:30 Guvernul a aprobat investiții de 326 de milioane de lei pentru modernizarea sistemelor de termoficare din Chișinău și 17 milioane de euro pentru cele din Bălți.

Miniștrii a susținut două proiecte de lege, prin care lucrările de modernizare a sistemelor de termoficare din municipiile Chișinău și Bălți vor fi declarate de utilitate publică de interes național.

Ministerul Energiei a lansat un program de modernizare a sistemelor de încălzire din blocurile locative din Chișinău și Bălți. Astfel, prin acest program, sunt înlocuite sistemele vechi de distribuție a căldurii, pe verticală, moștenite din perioada sovietică, cu sisteme moderne, pe orizontală, mai eficiente. Conform Ministerului, schimbarea înseamnă că fiecare apartament inclus în program va avea propriul contor, iar locatarii vor plăti pentru căldura consumată efectiv.

UPDATE 10:24 Elena Țîbîrnă a fost elibarată din funcția de directoare generală al Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS). Totodată, aceasta a fost numită șefa al Serviciului Fiscal de Stat (SFS).

Până la desemnarea unui nou director al CNAS, atribuțiile acestuia vor fi exercitate de Svetlana Dascăl.

UPDATE 10:23 Ion Dodon a fost numit director al Agenției Proprietății Publice (APP).

UPDATE 10:20 Andrei Uncuța a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului Sănătății. Totodată, acesta a fost numit în funcția de director al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), după ce miniștrii au aprobat cererea de demisie a lui Ion Dodon, actual director CNAM.

UPDATE 10:18 Radu Musteață a fost numit director al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA).

UPDATE 10:16 Alina Dandara a fost numită în funcția de secretară de stat al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Sergiu Rusu a fost numit consul general al R. Moldova în Frankfurt.