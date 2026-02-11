LIVE Ședința Guvernului. Întreprinderii de Stat Zona Antreprenoriatului Liber „Tvardița” va fi lichidată după 30 de ani de activitate

Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 11 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsește proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de vacanță, și proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la lichidarea Întreprinderii de Stat Zona Antreprenoriatului Liber „Tvardița”.

UPDATE 14:40 Proiect de dispoziție a Guvernului cu privire la Comisia guvernamentală pentru identificarea și achiziționarea imobilului destinat Misiunii diplomatice a R. Moldova pe lângă Uniunea Europeană, a fost aprobat.

UPDATE 14:37 Miniștrii au aprobat lichidarea Întreprinderii de Stat Zona Antreprenoriatului Liber „Tvardița”, care a activat 30 de ani. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a precizat că agenții economici nu vor avea de suferit în urma lichidării întreprinderii și vor continua să activeze în regim normal.

UPDATE 14:31 Proiect cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a școlilor sportive a fost aprobat.

„Regulamentul stabilește cadrul legal cu privire la activitatea acestor instituții de învățământ extra-școlar. Stabilește că școlile sportive trebuie să aibă un consiliu de administrație, atribuțiile consiliului profesoral. Totodată, odată cu adoptarea acestui regulament, stabilim clar că școlile sportive pot încasa bani pentru serviciile pe care le prestează suplimentar celor finanțate se stat, dar doar prin Serviciul Guvernamental de Plăți”, a declarat ministrul Educației, Dan Perciun.

UPDATE 14:28 Miniștrii au aprobat proiectul de lege privind grădinile zoologice.

Conform ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, documentul stabilește normele de funcționare a grădinilor zoologice, proceduri de autorizare și inspecție a instituțiilor de stat și reglementează monitorizarea strictă a originii animalelor, bunăstarea acestora, precum și măsurile obligatorii de siguranță pentru personal și vizitatori.

UPDATE 14:27 Proiect pentru aprobarea Regulamentul privind cerințele de sănătate animală și certificarea animalelor acvatice, precum și a produselor de origine animală provenite de la acestea, a fost aprobat de miniștri.

Proiectul are drept scop prevenirea bolilor cu potențial înalt contagios la animalele de acvacultură, precum și asigurarea rapidă în cazul apariției focarelor de boală.

UPDATE 14:25 Aprobarea proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de vacanță a fost amânată pentru săptămâna viitoare.

UPDATE 14:24 Andrei Romancenco a fost numit secretar de stat al Ministerului Sănătății.

Potrivit ministrului, Emil Ceban, Andrei Romancenco are experiență în sistemul de sănătate, academică, în structura Ministerului și politici în sănătate.

UPDATE 14:22 Iurie Scripnic a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului Agriculturii în baza cererii de demisie.

Astfel, Tatiana Nistorică a fost numită în funcțai de secretar de stat al Ministerului.

„În această funcție, Tatiana Nistorică va fi responsabilă de politicile din domeniile zootehniei, sănătății și bunăstării animalelor, precum și al siguranței alimentelor. Activitatea sa profesională cuprinde peste 23 de ani de experiență în agricultură, industria alimentară și siguranța alimentară, dintre care peste 15 ani în administrația publică”, a scris Ministerul.

UPDATE 14:21 Cristina Ixari a fost eliberată din funcția de secretară de stat al Ministerului Finanțelor.