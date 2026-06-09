LIVE Plenul CSM va lua o decizie privind raportul de evaluare externă al judecătorului Corneliu Guzun în altă ședință

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se întrunesc marți, 9 iunie, în ședință. Pe agendă se regăsesc 23 de subiecte, printre care alegerea președintelui CSM. Totodată, CSM urmează să evalueze raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătoarei Angela Catană și a judecătorului Corneliu Guzun.

UPDATE 13:13 Plenul CSM a dispus prelungirea termenului de examinare a procedurii administrative până la 90 de zile și s-a amânat deliberarea și pronunțarea soluției pentru o altă ședință.

UPDATE 11:15 Membri CSM evaluează raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătorului Corneliu Guzun, în calitate de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău.

UPDATE 11:10 Evaluarea raportului Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătoarei Angela Catană, în calitate de vicepreședintă interimară a Judecătoriei Chișinău a fost amânat și a fost prelungit termenul de examinare pentru 90 de zile.

UPDATE 11:02 Membrii CSM au votat președintele. Pentru Aliona Miron au votat 4 membri, iar pentru Sergiu Caraman 8 voturi.

Astfel, Sergiu Caraman a fost reales președintele CSM din 10 iulie, pe un termen de doi ani.

UPDATE 10:20 Actualul președinte CSM susține că în perioada mandatului său „nu a fost totul perfect”.

„Eu recunosc că în această perioadă nu a fost totul perfect, dar ce trebuie să luăm în calcul este că atunci când am preluat mandatul, situația era una deloc simplă, erau perioade foarte dificile pentru sistemul judecătoresc și pentru CSM. Au existat anumite plecări de la secretariatul CSM, nu este nimic nou că avem o problemă cu resursa umană, atât în sistemul judecătoresc, cât și în CSM, ceea ce am reușit să facem în această perioadă este că am reconstruit o echipă, am îmbunătățit climatul intern, am obținut rezultate care CSM nu le-a avut niciodată”, a declarat Sergiu Caraman.

UPDATE 10:05 Cei doi candidați și-au anunțat obiectivele.

„Fiecare care este în această încăpere poate să acceadă în această funcție și odată ce a ajuns să fie membru CSM, consider că are competențele necesare ori a trecut prin foarte multe lucruri, vetting, selecții și respectiv nu poate fi negat acest lucru. Nu este vorba de un atac la persoană, dar sunt lucruri pe care vreau să pun accentul. În momentul în care mi-am înaintat candidatura, nu am reieșit din documentele de politici ale CSM, dar am reieșit strict din atribuțiile președintelui. Mi se pare că noi, ca instituție șchiopătăm la anume prevederi, și anume coordonarea activității Consiliului și reprezentarea autorităților publice. Probabil, șchiopătăm la dialogul instituținal cu reprezentanții puterii legislative și executive și privesc acest lucru prin perspectiva nu doar a proiectelor de lege, dar și a întrunirilor pe care ar trebui să le avem mai des și să discutăm despre acele probleme semnalate de judecători. M-am uitat la acele obiective pe care ni le-am propus cu doi ani în urmă și-mi dau seama că noi nu am reușit să le realizăm, dar nu înseamnă că aceste lucruri nu or fi corectate. Acum nu vorbim despre activitatea întregului Consiliu, dar doar despre atribuțiile președintelui pe care le are. Eu în calitate de președinte îmi propun să fiu mai aproape de corpul judecătoresc, să ascult problemele reale cu care se confruntă judecătorul, (…) tocmai de aceea consider că președintele CSM trebuie să rămână conectat la realitățile sistemul și la nevoile care zi de zi înfăptuiesc justiția”, a declarat Aliona Miron.

UPDATE 10:00 Are loc desfășurarea concursului pentru alegerea președintelui Consiliului Superior al Magistraturii. Doi candidați sunt incluși în buletinul de vot Sergiu Caraman, actual președinte CSM și Aliona Miron, membră CSM.