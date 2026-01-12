Lista celor 42 de localități care vor beneficia de modernizarea drumurilor locale, în cadrul Programului „Europa este aproape”

Peste 40 de localități vor beneficia de modernizarea infrastructurii rutiere. 28 de noi proiecte de modernizare a drumurilor locale vor fi implementate în localitățile din țară, în cadrul Programului „Europa este aproape”. Conform Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, vor fi construiți peste 18 kilometri de drumuri comunale și străzi, 6,7 kilometri de căi pietonale și platforme de acces către instituții publice și 1,5 kilometri de drumuri locale de interes raional sau municipal.

Cele 28 de noi proiecte fac parte din lotul III al Programului „Europa este aproape”, care cuprinde 133 de inițiative aprobate pentru finanțare de Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale.

Lista celor 28 de proiecte noi de modernizare a drumurilor locale în cadrul Programului „Europa

este aproape”:

s. Covurlui, r-nul Leova s. Vişniovca, r-nul Cantemir s. Ceadîr, r-nul Leova com. Răcăria, r-nul Rîşcani s. Nimoreni, r-nul Ialoveni com. Gradişte, r-nul Cimişlia s. Cupcui, r-nul Leova com. Răciula, r-nul Călăraşi com. Horodişte, r-nul Rezina com. Coşniţa, r-nul Dubăsari com. Grebleşti, r-nul Străşeni com. Negurenii Vechi, r-nul Ungheni com. Zgărdeşti, r-nul Teleneşti s. Hiliuţi, r-nul Rîşcani com. Antoneşti, r-nul Cantemir s. Stolniceni, r-nul Hînceşti s. Hirişeni, r-nul Teleneşti s. Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia com. Toceni, r-nul Cantemir s. Moleşti, r-nul Ialoveni com. Lipoveni, r-nul Cimişlia s. Dolna, r-nul Străşeni com. Tîrşiţei, r-nul Teleneşti com. Şişcani, r-nul Nisporeni s. Bălăureşti, r-nul Nisporeni s. Oniţcani, r-nul Criuleni s. Briceni, r-nul Donduşeni com. Lozova, r-nul Străşeni

Contractele de finanțare pentru realizarea proiectelor au fost semnate, pe 12 ianuarie, la Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDR), de reprezentanți ai autorităților publice locale beneficiare și directorul interimar al ONDRL, în prezența ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea.

„Aceste drumuri schimbă nu doar infrastructura, ci și viața și confortul oamenilor. Este important ca lucrările să fie realizate calitativ, iar fiecare leu să fie folosit corect și conform destinației. Ne dorim cât mai multe localități din țară să beneficieze de drumuri moderne și sigure, iar pentru aceasta vom continua să asigurăm realizarea tuturor celor 579 de proiecte selectate în cadrul programului”, a subliniat ministrul Bolea.

La începutul lunii decembrie 2025 au fost semnate contractele pentru primele 61 de proiecte din acest lot.

Lotul III de proiecte se adaugă celor 220 de inițiative lansate în luna iulie 2025, astfel că Programul „Europa este aproape” ajunge la 353 de proiecte aprobate pentru finanțare, din totalul celor 579 selectate pentru realizare în cadrul Programului. Toate proiectele sunt incluse în Documentul Unic de Program pentru perioada 2025–2027 și vor fi finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Valoarea totală a investițiilor depășește 2,6 miliarde de lei.