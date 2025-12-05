MIDR a finalizat pregătirile pentru noul lot de proiecte „Europa este aproape”: 61 de primari au semnat contractele de finanțare

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a anunțat finalizarea pregătirilor pentru implementarea noului lot de 133 de proiecte aprobate prin Programul „Europa este aproape”, menite să modernizeze drumurile și infrastructura locală din Republica Moldova,

Până în prezent, 61 de primari au semnat contractele de finanțare la Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL). Lucrările vor începe imediat după finalizarea procedurilor de achiziții publice și desemnarea antreprenorilor, estimându-se că majoritatea proiectelor vor fi finalizate până la 1 iulie 2026, în funcție de complexitatea fiecărui obiectiv, scrie MIDR.

„Paralel cu semnarea contractelor, ONDRL a organizat o sesiune de instruire metodologică pentru toți cei 133 de beneficiari ai etapei a III-a a Programului. Evenimentul a oferit suport informațional primăriilor pentru gestionarea întregului proces de implementare, de la semnarea contractelor și achizițiile publice până la finalizarea lucrărilor. În cadrul sesiunii, specialiștii ONDRL au explicat condițiile contractuale și procedurile de achiziții publice; documentația tehnico-financiară și gestionarea plăților; măsurile necesare pentru asigurarea durabilității investițiilor”, explică MIDR.

Cele 133 de proiecte se adaugă celor 220 de proiecte lansate în iulie, ajungând la 353 de proiecte în implementare sau pregătire din totalul de 579 selectate pentru finanțare.

Autoritățile scriu că beneficiarii direcți ai programului vor fi peste 880 de mii de oameni din 561 de localități, precum și mai mult de 2000 de instituții publice.

În ceea ce ține de Programul „Curtea Europeană”, în prezent, sunt în derulare 56 de proiecte, dintre care 50 se află în stadiul de execuție, iar 6 se află în proceduri repetate de achiziții. Totodată, pentru lista suplimentară a celor 32 de curți, anunțată anterior, săptămâna aceasta ar urma să fie lansate achizițiile publice pentru selectarea antreprenorilor, iar în următoarea perioadă vor fi lansate procedurile pentru serviciile de proiectare pentru încă 150 de curți, astfel încât lucrările să poată începe în februarie 2026.