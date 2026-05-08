Liderul unui grup infracțional, condamnat la 12 ani închisoare pentru trafic și contrabandă cu droguri. Anterior el a fost achitat de prima instanță

Curtea de Apel Sud l-a condamnat pe liderul unui grup infracțional la 12 ani închisoare pentru trafic și contrabandă cu droguri. Acesta a organizat introducerea în R. Moldova din Spania, iar ulterior și transportarea în Rusia a aproximativ 80 kg de hașiș, potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Conform deciziei judecătorești, drogurile erau transportate în rezervorul mașinilor de model Audi 80, Volkswagen Golf și Passat, după ce erau luate dintr-o pădure din preajma Căușeniului. Ulterior, banii din vânzarea de droguri urmau să fie duși spre Spania, pentru continuarea traficului de droguri.

„Cantitatea incriminată condamnatului din Căușeni cu vârsta de 50 de ani ar fi doar o parte a operațiunilor ilegale de contrabandă, cu scop de vânzare desfășurate sub conducerea acestuia. După pronunțarea sentinței, potrivit legii, drogurile au fost supuse nimicirii prin ardere”, precizează PCCOCS.

Decizia Curții de Apel Sud a fost pronunțată în contextul în care în 2023 Judecătoria Cahul l-a declarat nevinovat pe inculpat. Asta în condițiile în care procurorii PCCOCS solicitaseră condamnarea lui la 14 ani închisoare, cu confiscarea a două terenuri, două construcții, două încăperi, precum și un Mercedes S350 CDI care ar fi fost cumpărate cu bani din trafic de droguri.

Potrivit Raportului PCCOCS pentru anul 2025, numai în dosarele penale trimise în judecată de procurorii specializați, au fost condamnate 90 de persoane; iar alte peste 90 de persoane au fost trimise în judecată pentru trafic droguri.