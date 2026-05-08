Opt răniți în capitală, printre care trei minori, după ce un troleibuz s-a tamponat într-un camion

Un accident rutier cu implicarea unui troleibuz a avut loc vineri, 8 mai, în capitală. În urma impactului, 8 pasageri din troleibuz au suferit traumatisme, precizează Inspectoratul General al Poliției (IGP).

„Acum o oră, Poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe strada Alba Iulia din capitală. Preliminar, polițiștii au stabilit că șoferul unui troleibuz de rută, cu vârsta de 45 de ani, în timpul deplasării, din circumstanțe care urmează a fi stabilite, s-a tamponat într-un camion care staționa”, informează IGP.

Dintre cei 8 pasageri care au suferit traumatisme, trei sunt minori și cinci adulți. Copiii au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

„Polițiștii documentează cazul și au inițiat o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier”, a adăugat IGP.