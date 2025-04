Licitații de 3,5 milioane de lei, organizate de Guvern și câștigate de asociația mamei și fratelui unui deputat PAS. „E ridicol lucrul acesta”

Două licitații organizate de Guvernul R. Moldova în valoare de circa 3,5 milioane de lei au fost câștigate de Asociația Muzical-Corală din Moldova, condusă de Elena Marian, mama deputatului Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian.

Conform datelor de pe site-ul Agenției Achiziții Publice, ambele contracte de achiziție au fost semnate la 19 martie 2025, iar la concursul public s-a înregistrat un singur candidat.

Unul din contracte a fost încheiat cu Asociația Muzical-Corală din Moldova pentru prestarea serviciilor de organizare a unui turneu muzical în diasporă. În urma licitației, asociația va încasa 2,18 milioane de lei.

Al doilea contract a fost încheiat pentru organizarea unui spectacol muzical dedicat Zilei Europei pentru diaspora R. Moldova stabilită în România. Pentru prestarea acestor servicii, Asociația Muzical-Corală din Moldova va fi plătită cu 1,31 de milioane de lei.

Conform informațiilor publice de pe site-ul Agenției Achiziții Publice, în cadrul ambelor licitații publice s-a înregistrat un singur participant.



Asociația Muzical-Corală, fondată în 2007, aparține dirijoarei Elena Marian, care este mama deputatului PAS, Radu Marian.

Potrivit datelor de pe platforma MTender, inițial ofertele asociației au fost refuzate. Totuși, într-un final, contractele i-au fost atribuite.

Președintele Partidului Național Moldovenesc (PNM), Dragoș Galbur, care a făcut publică informația, a venit cu acuzații la subiect.

ZdG a consultat documentele aferente licitațiilor și a constatat că Tatiana Cucuietu este persoana responsabilă de organizarea acestora. Conform informațiilor din CV-ul său public, ea a ocupat funcția de director operațional/coordonator regional la PAS în perioada februarie 2020 – martie 2024. Din martie 2024, Cucuietu este secretar general adjunct al Guvernului R. Moldova.

Tatiana Cucuietu a fost numită ca urmare a promovării concursului pentru ocuparea funcției publice. „Tatiana Cucuietu a acumulat o experiență bogată în domeniul managementului financiar, logistic, cât și în domeniul achizițiilor publice. Aptitudinile și competentele pe care le deține corespund pe deplin funcției propuse”, a afirmat secretarul de stat al Guvernului, Ana Calinici, la anunțul numirii în funcție.

Deputatul Radu Marian, contactat de ZdG, a menționat că asociația este condusă atât de către mama sa, Elena Marian, cât și de fratele său, dirijor și el, Andriano Marian.

„Ei organizează concerte, evenimente artistice de zeci de ani și au o activitate culturală începută cu mult înainte ca eu să ajung în funcția dată. Nu am nicio treabă cu achiziția dată. Ei nu pot să-și înceteze activitatea pentru simplul fapt că eu sunt în funcția dată. Ei singuri și-au făcut cariera, și-au făcut numele și nu au nevoie de funcția mea nici pentru o secundă”, a declarat Radu Marian pentru ZdG.

Radu Marian a negat faptul că ar fi avut vreo legătură cu organizarea sau desfășurarea celor două licitații și a numit acuzațiile liderului PNM „aberații”.

„Eu nu am treabă cu Tatiana Cucuietu. Nu am avut nicio implicare în această achiziție, chiar nu cunosc detalii și sunt niște aberații ceea ce se invocă. Chiar e absurd. Eu chiar nu înțeleg care-i legătura. Că e membră PAS? Bun, sunt mulți membri PAS. Ea nu este în subordinea mea, e ridicol lucrul acesta”, a afirmat Marian.

ZdG a contactat Cancelaria de Stat, dar și pe Tatiana Cucuietu pentru a afla dacă funcția de deputat PAS al lui Radu Marian și relațiile sale de rudenie cu conducătorii Asociației Muzica-Corale au afectat rezultatele licitației. Până la momentul publicării articolului nu am primit niciun răspuns.

Elena Marian, directoarea asociației care a obținut contractele ne-a spus că „nu face politică” și că asociația condusă de ea activează de mai bine de 20 de ani, timp în care a avut contracte și colaborări cu diferite organizații.

„Noi aplicăm la toate proiectele posibile și imposibile. Noi colaborăm cu toate organizațiile și instituțiile, pentru că noi suntem liberi și trebuie să avem proiecte bune. Din câte am înțeles, numai noi am aplicat, deci nici nu este vina noastră”, a subliniat Elena Marian.

Aceasta a spus că fiul său, Radu Marian, „nu are nicio treabă” cu modalitatea de desfășurare a licitației.

„El nici nu e la curent, căci nu are treabă cu activitatea mamei, el are de lucru foarte mult. (…) Este ușor să începi să speculezi, (…) dar nu trebuie să se stopeze cultura din R. Moldova pentru că Radu Marian este deputat. Asociația are deja aproape 20 de ani de când activează și noi avem cele mai mari proiecte din țară, dacă noi ne uitam la politică nu mai făcea lumea nimic, nu era niciun festival internațional. (…) Totul a fost transparent, toate actele pe care le-am cerut, toate le-am dat. (…) În general cultura nu face politică, noi n-avem treabă cu politica. (…) Îmi pare rău că se speculează și că activitatea mea îl afectează pe fiul meu sau, invers, fiul meu poate să afecteze a mea activitate”, a punctat directoarea asociației.