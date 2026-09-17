Liceu public, taxe private: 9000 de lei ca să primești manualele

„Elevii care au achitat contractul sunt așteptați mâine, în intervalul 10:00 – 12:00, pentru a-și ridica manualele.” „Pentru a putea asigura primirea manualelor, vă rog respectuos ca părinții care au obligații neachitate către Asociația Părinților să le achite în cel mai scurt timp.”

Astfel de mesaje au fost primite recent de elevii clasei a X-a din Liceul „Academia Copiilor” din Chișinău, precum și de părinții acestora, scrie Asociația „Părinți Solidari”. Expeditoarea este chiar diriginta clasei, care nu a oferit nicio explicație despre ce fel de „obligații” ar avea părinții față de asociație și de ce acestea au devenit un impediment în distribuirea manualelor. În schimb, a fost plasat doar un număr de telefon, însoțit de mențiunea: „La întrebările referitoare la asociație vă răspunde doamna Ina.”

Sursa: parinte.md

Într-un alt grup de comunicare al părinților – de data aceasta al celor din clasa a V-a, o mamă scria încă din 16 iulie: „…am fost rugată să vă transmit că plata pentru anul 2026-2027 constituie 9000 de lei.” Pentru achitarea acestei sume era nevoie de a lua legătura cu doamna Ina.

Sursa: parinte.md

Potrivit Asociației, cel mai probabil, „doamna Ina” este Inna Alovațkaia, administratoarea AO „Învățământul”, organizație care adună anual aproximativ 5 milioane de lei. Mesajele menționate sugerează că unii angajați ai liceului sunt direct interesați de colectarea acestor sume și contribuie la proces prin condiționări și presiuni asupra părinților și elevilor.

„Comportamentul dirigintei reprezintă o abatere gravă de la normele de deontologie profesională. Codul de etică al cadrului didactic interzice strict profesorilor încurajarea elevilor şi părinţilor să contribuie la activitatea fondurilor formale sau informale ale claselor, grupelor, instituţiilor de învățământ. Prin transformarea eliberării manualelor școlare (un drept gratuit garantat de stat) într-o pârghie de șantaj financiar pentru plata cotizațiilor către o asociație privată, cadrul didactic încalcă flagrant principiile de integritate, echitate și neutralitate pe care este obligat să le respecte în relația cu elevii și părinții acestora”, a scris Asociația „Părinți Solidari”.

Un alt mesaj, transmis de directoarea adjunctă Victoria Casian în grupul părinților din clasa I, îi direcționează pe aceștia tot către doamna Ina pentru detalii despre programul „School of Tomorrow”. O astfel de practică ridică semne serioase de întrebare: de ce un director adjunct al unui liceu public trimite părinții să ceară explicații despre curriculumul de limbă engleză unei asociații obștești? Nu deține administrația instituției suficiente competențe pentru a explica ce vor studia copiii? Sau programul „School of Tomorrow” este doar un pretext pentru ca milioane de lei să ajungă din buzunarul părinților în conturile asociației?

Sursa: parinte.md

„Astfel, în anul 2026, într-un liceu public, a cărui angajați sunt plățiți de statul R. Moldova pentru a le asigura copiilor dreptul la educație gratuită și de calitate, se întîmplă lucruri profund ilegale. Prin intermediul asociației de părinți și cu suportul și implicarea directă a cadrelor didactice (probabil că și cu buna știința a administrației) în liceul „Academia copiilor” funcționează un sistem de colectare a banilor, prin diverse constrîngeri și presiuni.”

În articol se menționează că situația dată nu e nici pe departe una nouă, iar istoricul „Academia Copiilor” e plin de nereguli. Liceul dat a mai fost în centrul unui scandal privind banii colectați prin AO „Învățământul”. Încă în anul 2019 au existat probe audio care vorbeau despre faptul că directoarea liceului, Nina Horjan primea salarii grase de la asociația de părinți, iar în 2023 acest fapt a fost dovedit chiar de ANI, care a constatat că Nina Horjan, a primit 380 000 de lei de la AO „Învățământul” sub formă de ajutor material financiar, sumă care nici nu fusese inclusă în declarațiile de avere. Mai mult, această situație reprezintă o încălcare a Codului Educației, care interzice cadrelor didactice primirea de bani sau de alte foloase sub orice formă din partea elevilor, studenţilor, familiilor acestora, precum şi din partea organizaţiilor obşteşti ale părinţilor.

De asemenea, în 2020, un audit al Curții de Conturi a arătat că programul „School of Tomorrow” (pretextul pentru care se solicitau mii de lei) nu era aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, iar taxa era percepută ilegal. Abia la finalul anului 2020 curriculumul a fost aprobat oficial, ulterior devenind parte din pachetul educațional gratuit asigurat de stat.

Asociația susține că ce este total de necrezut, după atâtea încălcări și ilegalități, cunoscute de toate instituțiile relevante, în liceul „Academia Copiilor” continuă la greu practicile de impunere a părinților și elevilor de a plăti sume exorbitante pentru a învăța într-o școală de stat.