Legislativul a aprobat demisia membrului Comisiei de evaluare a procurorilor: „Au apărut obstacole de nedepășit”

Parlamentul a aprobat în ședința de joi, 5 februarie, demisia lui Pierangelo Padova din funcția de membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor. Astfel, a fost adoptat proiectul de hotărâre prin care se constată încetarea mandatului de membru, în baza cererii de demisie depuse la data de 13 ianuarie 2026.

Pierangelo Padova a fost desemnat de Parlament în funcția de membru al Comisiei de evaluare externă a procurorilor în luna iulie 2025. Candidatura sa a fost propusă de partenerii de dezvoltare.

Padova a indicat în cererea de demisie că „au apărut obstacole insurmontabile (de nedepășit, n. red.) în legătură cu procesul de conformitate necesar. În special, a devenit clar că procedurile birocratice naționale nu pot fi finalizate în termenul necesar pentru a începe misiunea în timp util și eficient”.

Pierangelo Padova a activat mai mulți ani în sistemul de drept din Italia.

Comisia a fost înființată pentru a efectua evaluarea integrității etice și financiare a anumitor categorii de procurori din R. Moldova, inclusiv a managerilor Procuraturii Generale și a procurorilor procuraturilor specializate.

Aceasta este constituită din 9 membri, numiți cu votul a 3/5 din deputații aleși. Cinci dintre ei sunt propuși de partenerii de dezvoltare.