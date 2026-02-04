Un membru al Comisiei de evaluare a procurorilor și-a prezentat demisia. „A devenit clar că procedurile birocratice naționale nu pot fi finalizate în termenul necesar”

Membrul Comisiei de evaluare a procurorilor, Pierangelo Padova, și-a depus cererea de demisie. Acesta a fost numit în funcție în iulie 2025.

Padova a indicat în cererea de demisie că „au apărut obstacole insurmontabile (de nedepășit, n. red.) în legătură cu procesul de conformitate necesar. În special, a devenit clar că procedurile birocratice naționale nu pot fi finalizate în termenul necesar pentru a începe misiunea în timp util și eficient”.

Pierangelo Padova a activat mai mulți ani în sistemul de drept din Italia. Parlamentul urmează să aprobe demisia acestuia.