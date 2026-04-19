La volan, în stare de ebrietate în prima zi a Paștelui Blajinilor

Doar în câteva ore ale zilei de 19 aprilie 2026, când în R. Moldova este sărbătorită prima zi s Paștelui Blajinilor, Poliția transmite că au fost opriți 11 șoferi în stare de ebrietate.



Astfel, oamenii legii îndeamnă șoferii să nu urce la volan după ce au consumat alcool.



„Noi suntem în teren, vizibili și implicați pentru siguranța fiecăruia dintre voi”, transmite Poliția în același comunicat.

În Republica Moldova, Paștele Blajinilor se sărbătorește la o săptămână după Paștele propriu-zis, fiind un prilej de pomenire a celor răposați. Deși, oficial, ziua de luni este dedicată acestei sărbători, în multe localități, Paștele Blajinilor este sărbătorit începând cu ziua de duminică, fiind extins pentru două zile.

În acest an, Paștele Blajinilor este sărbătorit pe 19 și 20 aprilie 2026.