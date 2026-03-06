VIDEO Războiul de pe Nistru: adevăruri vs propaganda rusă. Artur Leșcu, la Detectorul de Falsuri

La „Detectorul de falsuri” discutăm cu istoricul Artur Leșcu, expert al comunității WatchDog, despre războiul de pe Nistru din 1992 și narațiunile false care reapar în fiecare an în jurul datei de 2 martie. În cadrul discuției, Leșcu explică, pe baza faptelor istorice, cine a declanșat conflictul, care a fost rolul Armatei a 14-a a Federatiei Ruse și cum a fost implicată direct Moscova în susținerea regimului separatist de la Tiraspol. De asemenea, demontează miturile despre „neutralitatea” trupelor ruse și despre presupusele planuri militare ale Chișinăului, arătând cum propaganda exploatează emoțiile și frica pentru a menține conflictul înghețat.

