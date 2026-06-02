(VIDEO) Festivalul Democrației revine în centrul Chișinăului: dezbateri, activități interactive și concert live susținut de Dara și Marej | Programul complet al DemFest Moldova 2026

Pe 6 iunie, democrația este sărbătorită în Scuarul Arcului de Triumf din centrul capitalei, la cea de-a doua ediție a Festivalului Democrației – DemFest Moldova 2026.

Participanții vor avea ocazia să se implice în dezbateri, activități interactive și discuții despre viitorul Republicii Moldova, sub sloganul „Democrația prin Dialog”. Participarea este gratuită și deschisă tuturor.

Evenimentul va începe la ora 12:00, cu ceremonia oficială de deschidere, urmată de mai multe paneluri tematice despre democrație, pluralism și rolul tinerilor în societate.

La dezbateri vor participa reprezentanți ai partidelor politice, experți, lideri de opinie, organizații neguvernamentale și cetățeni activi.

Prima discuție, „Vocea Dialogului”, îi va provoca pe participanți să vorbească deschis despre ce înseamnă, astăzi, democrația în Republica Moldova.

Mai târziu, în panelul dedicat pluralismului, invitații vor încerca să răspundă la o întrebare tot mai actuală: cum poate fi modelat viitorul Moldovei prin dialog și cooperare, într-o societate în care vocile sunt atât de diferite?

Spre final, microfonul va ajunge la tineri.

Evenimentul se va încheia cu un concert live susținut de DARA și MAREJ.

În paralel, organizațiile participante își vor prezenta proiectele și activitățile în cadrul propriilor corturi.

În contextul apropierii DemFest Moldova 2026, am întrebat câțiva locuitori ai capitalei ce înseamnă democrația pentru ei și de ce este importantă pentru societate.

„Democrația este libertatea de a alege, este dreptul oamenilor de a lua decizii, de a participa în viața comunității.”

„Democrația nu o înțeleg toți. Pentru mine înseamnă libertate de exprimare, dar trebuie să te informezi din surse veritabile.”

„Posibilitatea de a spune tot ce gândești și după asta să nu ai parte de represiuni.”

„Libertate. Să avem acces la cuvânt, să putem vorbi ce gândim, să putem face ce vrem, numai că tot cu limite.”

„Referendumuri, când se adoptă ceva important, trebuie, în primul rând, lumea consultată.”

„A avea comoditățile de a crește copiii în pace.”

„(Democrația) e importantă pentru ca drepturile omului să fie respectate, asta e principalul.”

„Omul se simte liber doar într-o țară cu regim democratic. Avem exemple de altă natură, ceva mai departe de noi, mai spre Nord, mai spre Est, mai spre Asia Centrală și vedem ce se întâmplă acolo, de aceea trebuie să prețuim ceea ce avem aici, că avem totuși un regim democratic și trebuie prețuit și apărat, bineînțeles.”

„Democrația-i pace pe pământ. La toți, nu numai la mine sau în țara mea. În toată lumea eu vreau să fie pace.”



Cele mai importante informații despre DemFest Moldova 2026:

Scuarul Arcului de Triumf, Chișinău

🕐 𝟏𝟐:𝟎𝟎–𝟏𝟐:𝟐𝟎 | 𝐂𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐡𝐢𝐝𝐞𝐫𝐞

🎤 𝐏𝐀𝐕𝐈𝐋𝐈𝐎𝐍𝐔𝐋 𝐃𝐄𝐙𝐁𝐀𝐓𝐄𝐑𝐈𝐋𝐎𝐑 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐂𝐄

🕐 13:00–13:45 | Panel 1 – „Vocea Dialogului”: Să vorbim despre Democrație

🕐 15:00–15:45 | Panel 2 – Pluralism în acțiune: „Modelarea viitorului Moldovei: un dialog multilateral”

🕐 17:00–17:45 | Panel 3 – Reflecția tineretului privind democrația

🕐 𝟏𝟖:𝟎𝟎 – 𝟏𝟗:𝟎𝟎 | 🎶 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐈𝐕𝐄 cu ⭐ DARA și ⭐ MAREJ

