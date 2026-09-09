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La ce preț pot cumpăra moldovenii benzina și motorina pe 9 septembrie?
Pe 9 septembrie, benzina și motorina va înregistra o creștere a tarifului, conform noilor prețuri maxime de referință, stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
Astfel, benzina 95 va avea un preț maxim de comercializare de 32,33 lei/litru, înregistrând o majorare de 23 bani față de ziua precedentă.
În același timp, motorina standard va fi comercializată la 33,23 lei/litru, cu 29 de bani mai mult.