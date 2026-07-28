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La ce preț pot cumpăra moldovenii benzina și motorina pe 28 iulie?

Sursa foto: wwww.anre.md

Pe 28 iulie 2026, atât benzina, cât și motorina vor înregistra o creștere a tarifului, conform noilor prețuri maxime de referință, stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

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Astfel, benzina 95 va avea un preț maxim de comercializare de 30,40 lei/litru, înregistrând o majorare de 0,24 lei față de ziua precedentă.

În același timp, motorina standard va fi comercializată la un preț maxim de 30,71 lei/litru, ceea ce reprezintă o creștere de 0,42 lei comparativ cu prețul anterior.

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