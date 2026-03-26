Astăzi, 26 martie, la Bratislava a fost semnat un acord de securitate socială între R. Moldova și Slovacia. În baza acestuia, persoanele eligibile vor putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensie de dizabilitate cauzată de o afecțiune generală, pensie și indemnizație de dizabilitate survenită în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, precum și de pensie de urmaș, comunică Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Acordul stabilește un cadru de garantare a drepturilor sociale pentru persoanele care au lucrat sau lucrează legal pe teritoriul ambelor țări.

„R. Moldova își consolidează eforturile, în mod constant, pentru a extinde numărul de Acorduri bilaterale în domeniul securității sociale. Fiecare nou acord semnat reflectă angajamentul nostru ferm de a proteja drepturile cetățenilor, oriunde s-ar afla aceștia. Continuăm să construim un sistem de protecție socială tot mai cuprinzător, în beneficiul unui număr tot mai mare de oameni”, a declarat Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.

În prezent, R. Moldova are semnate 22 de Acorduri de securitate socială, dintre care 18 sunt deja aplicate. Ultimele acorduri au fost semnate cu Italia, Grecia, Spania, Letonia, Franța, Elveția, Canada și Ucraina.

Ceremonia oficială de semnare a Acordului a avut loc în cadrul vizitei de lucru în Republica Slovacă a Ministrei Natalia Plugaru, alături de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.