LIVE Aprobat de Guvern: tarifele pentru transportul rutier de pasageri vor crește. Ce alte decizii au fost luate

Pe 26 martie, la ora 14:00, Guvernul se într-unește într-o ședință extraordinară. Miniștrii urmează să aprobe modificarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane, fapt despre care a anunțat anterior ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea.

UPDATE 14:27 Guvernul a votat un proiect care prevede adaptarea mecanismelor de preț și vânzare pentru a proteja consumatorii de motorină. Astfel, pe durata stării de urgență, ANRE va utiliza o metodologie de calcul pe o medie de 7 zile, nu de 14 cum era anterior, pentru cotațiile internaționale în cursul de schimb, fapt ce va oferi o stabilitate mai mare prețurilor la pompă.

Totodată, atunci când prețurile vor scădea pe bursa internațională vom reveni mai repede la prețuri normale pentru cetățeni.

Plus la aceasta, „pentru a nu lăsa cetățenii fără carburant”, proiectul permite stațiilor PECO să vândă alte tipuri de motorină la prețde motorină standard, în cazul în care cea din urmă lipsește temporar de la pompă.

„La moment, o parte din stațiile din toată țara cu cea mai mare pondere de stații existențe ale Lukoil sunt închise. Noi ne dorim ca cetățeanul să aibă acces la pompă acolo unde este cel mai comod, tocmai din acest motiv, exclusiv pentru achiziția de produse petroliere de pe piața locală și comercializarea lor în rețeaua națională de stație permitem utilizarea surselor doar existente ale Lukoil pentru a-și suplini stocurile de carburanți, în special de motorină, în toate stațiile pe care le au”.

UPDATE 14:14 Miniștrii au aprobat creșterea tarifelor pentru transportul rutier de pasageri. Prim-ministrul a precizat că proiectul a fost pregătit încă acum câteva săptămâni și nu are nicio legătură cu instaurarea stării de urgență.

Pentru transportul interraional tariful crește de la 75 de bani la 87 de bani lei/km, cu 12 bani, iar pentru transportul raional de la 85 de bani la 98 de bani lei/km, cu 13 bani.

UPDATE 14:14 A fost aprobată ordinea de zi, care include un subiect cu referire la creșterea tarifelor pentru transportul rutier de persoane.

UPDATE 14:08 Premierul Alexandru Munteanu a început ședința prin a menționa că deocamdată s-a reușit evitarea deconectărilor, însă nu există garanții că în continuare la fel nu vor fi deconectări.

„Vom continua să informăm autoritățile locale și cetățenii pe măsura actualizării situației și înțele că un comunicat va fi emis tocmai în sear aceasta, după ora 17:00”, a declarat Munteanu.

Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a anunțat că începând de mâine, 26 martie, „va fi sistat un număr enorm de curse regulate raionale și interraionale, iar numărul acestora ar putea ajunge la 80% din numărul total”. Conform asociației, sistarea curselor vine „în contextul crizei din ramura transporturilor regulate de pasageri provocată de inacțiunile MIDR/ANTA vine cu următoarele informații suplimentare”.

Începând cu 1 martie 2026, a intrat în vigoare noua Metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în trafic raional și interraional, aprobată de Guvern în octombrie 2025, amintește ANTA.

„Aceasta stabilește clar etapele și termenii legali ai procesului. Până la data de 1 iunie urmează să fie aprobate componentele tarifare, în baza datelor economice reale și a rapoartelor prezentate de operatori. Procesul este în desfășurare și nu este blocat, ci urmează procedura legală”, au zis reprezentanții instituției într-un comunicat de presă emis luni, 23 martie, după ce transportatorii au spus că ANTA și MIDR nu ar fi prezentat calculele finale necesare pentru stabilirea tarifului.

Pe 4 martie, Guvernul a instituit stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, după ce Statele Unite și Israel au lovit Iranul începând pe 28 februarie. Teheranul ripostează prin atacuri asupra aliaților SUA din Golful Persic, inclusiv asupra infrastructurii energetice. Din cauza conflictului, traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, rută prin care tranzitează aproximativ un sfert din exporturile mondiale de petrol, a fost suspendat, iar prețurile globale la petrol și gaze au crescut semnificativ.</p>