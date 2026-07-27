Persoanelor condamnate pentru unele infracțiuni față de cetățeni americani nu li se va permite intrarea în SUA

Departamentul de Stat al SUA a anunțat o nouă politică de restricționare a vizelor. Astfel, a fost interzisă intrarea în Statele Unite a persoanelor responsabile sau complice la infracțiuni cibernetice, escrocherii online și șantaj sexual față de cetățeni americani. Rudele de gradul întâi ale acestor persoane pot fi, de asemenea, supuse restricțiilor de viză, a anunțat ambasada SUA la Chișinău.

Aceste prevederi se bazează pe stipulările ordinului executiv al președintelui Trump, vizând rețelele infracționale care au fraudat americanii cu cel puțin 10 miliarde de dolari doar în 2024, adesea prin scheme de investiții false și de pradă.

Administrația Trump a suspendat, în luna ianuarie, toate procedurile de eliberare a vizelor de imigrare pentru solicitanții din 75 de țări, inclusiv R. Moldova.