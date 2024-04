DOC Dosarul Laundromat: Învinuit de pronunțarea cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii, după ce a emis o ordonanță de încasare a unei datorii de peste 7 miliarde de lei, judecătorul Garri Bivol a fost achitat de prima instanță

Judecătorul Garri Bivol, care era învinuit de pronunţarea cu bună-ştiinţă a unei hotărâri contrare legii, a fost achitat printr-o decizie emisă luni, 22 aprilie, de un complet de judecată de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Cauza penală are legătură cu dosarul „Laundromat”, în care Bivol, anchetat pentru complicitate la spălarea de bani, a fost scos de sub urmărire penală în septembrie 2020. Achitarea judecătorului, „din motiv că fapta inculpatului nu întruneşte elementele infracţiunii”, vine la circa 7 ani de când dosarul a ajuns în instanță.

Magistratul Garri Bivol, suspendat din funcție, este cercetat în prezent pentru trafic de influență.

În fața instanței de judecată, acuzatorul de stat l-a învinuit pe Bivol că a decis „contrar legii, să pronunţe cu bună-ştiinţă un act judecătoresc”.

Totuși, în dezbateri judiciare, procurorul a solicitat recunoaşterea culpabilă a inculpatului Garri Bivol în comiterea infracţiunii prevăzute de articolul 307 alin. (1) din Codul penal, cu încetarea procesului penal, „dat fiind faptul intervenirii termenului de prescripție”.

Este vorba despre eliberarea unei ordonanțe judecătorești de încasare a unei datorii în sumă de 640 000 000 de dolari (aproximativ 7 miliarde de lei n.r.) , de către compania Tottenham Management LTD, în mod solidar de la companiile: ООО „Атлантик”, Dodia (Proprietary) Limited, OOO „Моренто”, OOO „ИнтерМаг”, OOO„Голеон” și persoana fizică – cetățean al R. Moldova, Radu Vasili.

„În consecința faptei prejudiciabile comise de către judecătorul Garri Bivol, actul judecătoresc, datat din 14.02.13 și emis de către acesta, a fost transmis prin intermediul persoanelor neidentificate executorului judecătoresc Svetlana Mocan, care în perioada 27.02.13-08.07.13 a încasat forțat mijloace bănești în sumă totală de 19.882.797.723 ruble rusești de pe conturile corespondente ale băncilor din Federația Rusă deschise la BC „Moldinconbank”, ulterior mijloacele financiare fiind convertite și transferate în conturile companiei „Tottenham Management LTD”, ca urmare, fiind afectată imaginea justiției din Republica Moldova pe plan internaţional, cât și adusă atingere încrederii în instanţele de judecată la nivel naţional, astfel fiind discreditată înalta funcţie de judecător”, a argumentat partea acuzării.

Bivol a fost învinuit că ar fi emis ordonanța fără ca „pretinsul creditor să fi anexat careva documente în susținerea argumentelor sale”, iar mai târziu ar fi acceptat şi anexat la dosar acte în copii neautentificate în modul corespunzător (în limba engleză și rusă), fără a fi supralegalizate de statele de origine, adică Federaţia Rusă, Marea Britanie şi de Republica Africa de Sud.

„Concomitent, magistratul a acceptat și anexat în copii neautentificate corespunzător, inclusiv notarial: contractul de finanțare cu scop determinat, actul de primire-predare a cambiilor, contractele de fidejusiune, statutul companiilor implicate în litigiu, procura pe numele lui Vladimir Luțenco, două pretenţii datate cu 18.01.13 din care una adresată debitorului Radu Vasili iar a doua fără adresat, pretins a fi expediată restul debitorilor ;

; dovada de achitare a taxei de stat în sumă de 25 000 de lei, adică ordinul de încasare a numeralului nr.0302-H000 din 11.02.13, pretins a fi achitat de către reprezentantul Tottenham Management LTD, Vlodimir Luțenco, care de facto la acea dată nu se afla pe teritoriul Republicii Moldova;

copia autentificată notarial la 08.02.13 a buletinului de identitate pe numele lui Radu Vasili, precum și înscrisuri pretins a fi prezentate din partea reprezentanţilor debitorilor Dodia (Proprietary) Limited, OOO „Aтлантик”, OOO „Моренто”, OOO „ИнтерМаг”, OOO „Голеон” şi persoana fizică Radu Vasili, care nu au fost înregistrate în instanţa de judecată în modul prevăzut de instrucţiune, totodată constatându-se cert că actele vizate au fost întocmite și, respectiv, anexate ulterior zilei înregistrării în cancelarie a cererii propriu-zise de eliberare a ordonanței judecătorești”, a mai explicat procurorul pe caz.

Radu Vasili, persoana vizată în cererea companiei Tottenham Management LTD de încasare a datoriei de 640 de milioane de dolari, a declarat în cadrul ședinței de judecată că nu cunoaște companiile și că despre semnarea între Tottenham Management LTD și Dodia (Proprietary) Limited a contractului de finanțare în sumă de 640 000 000 dolari, precum și existența contractului de fidejusiune semnat din numele său cu Tottenham Management LTD, a aflat în cadrul audierii.

„În context, martorul a comunicat, că niciodată nu a autentificat copia buletinului de identitate la notarul Tatiana Ungureanu, însă prin anul 2012, având nevoie stringentă de bani, a dat unei persoane terțe necunoscute copia buletinului de identitate și după aplicarea semnăturii pe un contract întocmit în limba română a primit suma de 100 de dolari”, se mai arată în decizia instanței.

Garri Bivol by Ziarul de Gardă

Decizia din 22 aprilie a fost luată de un complet al Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, format din Sergiu Daguța – președinte și magistrații Denis Guzun și Livia Mitrofan, care deține în prezent funcția de președintă interimară a Judecătoriei Chișinău.

Recent, ZdG a relatat că ex-judecătorul Curții de Apel Chişinău, Ştefan Niţă, a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii privind pronunțarea cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii, pe cazul „Laundromat”. Acesta însă a fost liberat de răspunderea penală, întrucât termenul de prescripție pentru tragerea la răspundere penală a intervenit cu mulți ani în urmă.

Într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă, el califică decizia ca fiind drept una emisă la comandă și spune că o va contesta.