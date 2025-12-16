Judecătorul, anterior cercetat penal pentru corupție, a fost scos de sub urmărire penală. CSM l-a repus în funcție, după ce magistratul a fost suspendat

Judecătorul Radu Grecu, care a fost cercetat penal pentru corupție activă, a fost repus în funcție, după ce a fost anterior suspendat. Decizia a fost luată astăzi, 16 decembrie, la ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Membrii CSM și-au motivat hotărârea prin ordonanța expediată de Procuratura Anticorupție, care a indicat că judecătorul Radu Grecu a fost scos de sub urmărire penală.

Anterior, în octombrie 2025, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins ca neîntemeiată cererea de judecată depusă de Grecu cu privire la anularea hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) prin care a fost suspendat din funcție.

Dispunerea suspendării din funcție a judecătorului, care era cercetat penal încă din toamna anului 2023, a fost examinată de către CSM, în iulie 2024, în ședință închisă.

Grecu a comunicat atunci Consiliului, conform hotărârii, că nu a comis fapte prejudiciabile, iar cele invocate de procuror poartă „un caracter arbitrar și neîntemeiat”. „Consideră că, o eventuală suspendare din funcție de judecător din oficiu, ar fi contrară principiului prezumției nevinovăției”, a mai transmis atunci acesta.

La 14 noiembrie 2023, fostul procuror general interimar, Ion Munteanu, a solicitat CSM să elibereze acordul în vederea pornirii urmăririi penale, reținerii, supunerii aducerii silite, arestării și percheziționării judecătorului, în baza art. 325 alin. (3) lit. a1) din Codul penal – corupere activă.

În anul suspendării din funcție, familia Grecu a intrat în posesia unui apartament de 49.8 m, pe bază de „promisiune bilaterală de vînzare-cumpărare de bun viitor” și a unui Land Rover fabricat în 2019, cumpărat cu 26 de mii de euro, „deteriorat”.

În noiembrie 2024, trei magistrați cercetați pentru trafic de influență, într-un dosar penal pornit în 2023, au fost trimiși pe banca acuzaților, a anunțat Procuratura Anticorupție (PA). Este vorba despre Valentina Garabagiu de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, soțul acesteia, Garri Bivol, de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, și Mihail Diaconu de la Curtea de Apel Chișinău.

Într-un răspuns pentru ZdG, Procuratura a precizat atunci că capătul de acuzare privind coruperea pasivă a judecătoarei Valentina Garabagiu se află încă la faza de urmărire penală, precum și cauza penală în privința judecătorului Radu Grecu, și el vizat în dosarul inițial, fiind învinuit de corupere activă.

Radu Grecu este magistrat la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, din decembrie 2017. Conform magistrat.md, pe 30 iulie 2003 a fost avocat în cadrul Biroului Asociat de „Avocați Ialoveni”. Radu Grecu este judecătorul care l-a achitat pe medicul Boris Duda de la Institutul Oncologic de învinuirea în comiterea infracțiunii de primire a unei remunerații ilicite pentru prestarea unor servicii în sfera medicală, pe motiv că „nu s-a probat faptul primirii și estorcării acestei remunerații pentru intervenția chirurgicală, nefiind prezentate în acest sens careva probe concludente și pertinente”.