Judecătoarea Viorica Puica își încheie mandatul la CSJ. Demisia onorabilă a fost acceptată de membrii CSM

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, în ședința din 30 septembrie, cererea de demisie onorabilă depusă de Viorica Puica, judecătoare la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), în prezent detașată la Curtea Constituțională (CC). Solicitarea a fost examinată în absența magistratei, iar eliberarea din funcția deținută la CSJ va intra în vigoare începând cu 1 octombrie.

Astfel, la eliberarea din funcție, magistrata urmează să beneficieze de o indemnizație unică de concediere, precum și de alte drepturi salariale aferente.

„Doamna Puica a avut o activitate îndelungată în sistemul judecătoresc, fiind numită în funcția de judecător în 2002 (…). În prezent, ea este desemnată de Consiliul Superior al Magistraturii în funcția de judecătoare la Curtea Constituțională. Având în vedere că dumneaei a decis să-ți încheie activitatea de judecător în cadrul instanțelor judecătorești – Curtea Supremă de Justiție în ultimă instanță – vreau să-i aduc mulțumiri doamnei Puica pentru efortul pe care l-a depus și pentru dezvoltarea sistemului judecătoresc (…)”, a declarat membra CSM, Ioana Chironeț.

„Regret că dumneaei a decis să plece din sistem. Doamna Puica a fost și este pentru mulți dintre noi un model de judecător corect, bine pregătit, echidistant, dedicat și responsabil (…)”, a adăugat Livia Mitrofan, o altă membră a Consiliului.

Detalii despre activitatea Vioricăi Puica

Viorica Puica lucrează în sistemul judecătoresc din 2002. Anterior a activat la Judecătoria Chișinău. Ulterior a fost transferată temporar la CSJ, iar în noiembrie 2023 a fost promovată de CSM în funcția de judecătoare la Curtea Constituțională. Puica a promovat evaluarea Comisiei Vetting, ea fiind și candidată la funcția de judecătoare la CSJ, conform raportului din 22 decembrie 2023, aprobat de CSM la 20 februarie 2024.

Comisia de evaluare a solicitat atunci clarificări suplimentare de la Viorica Puica cu privire la trei aspecte: o diferență între fluxul de numerar de intrare și fluxul de numerar de ieșire identificat al subiectului (avere inexplicabilă) pentru anul 2014, plata cheltuielilor personale dintr-un cont bancar al cabinetului avocatului deținut de soțul ei, Valeriu Puica, dar și supraevaluarea veniturilor ei și ale soțului în declarațiile de venituri și proprietate, iar din 2017 – de avere și interese personale, depuse de judecătoarea Puica între anii 2011-2022.

Comisia de evaluare a identificat că sursele de venit și alte intrări de numerar pentru gospodăria candidatei au constat în mare parte din salariul judecătoarei Viorica Puica pentru funcția pe care o deținea la Judecătoria Chișinău și veniturile obținute de la cabinetul avocatului Valeriu Puica.

Comisia a mai constatat că declarațiile de avere și interese personale ale judecătoarei Puica pentru anii 2011-2022 identifică veniturile de la cabinetul avocatului Valeriu Puica în sume substanțial mai mari decât sunt identificate în înregistrările fiscale obținute de la Serviciul Fiscal de Stat. Ca răspuns la întrebările Comisiei, judecătoarea Puica a explicat că a menționat în declarații mai degrabă venitul brut decât net pentru cabinetul avocatului soțului ei, deoarece cerințele de raportare erau neclare.

Judecătoarea a avut anterior mai multe discursuri critice privind sistemul judecătoresc din R. Moldova.

