Joe Biden l-a numit pe Vladimir Putin „măcelar”, după ce a vizitat refugiații ucraineni din Varșovia

Președintele american, Joe Biden, a vizitat sâmbăta refugiații ucraineni din Varșovia. Fiind întrebat despre ce crede despre Vladimir Putin, având în vedere criza refugiaților și situația din Ucraina, Joe Biden a răspuns că Putin este un „măcelar”.

Imediat, RIA Novosti, agenție de presă pro-Kremlin, a scris că Joe Biden și-a permis încă o dată „să vorbească nediplomatic despre liderul rus Putin”.

Totodată, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că „noile insulte din partea lui Joe Biden la adresa lui Vladimir Putin reduc oportunitatea pentru îmbunătățirea relațiilor dintre Federația Rusă și Statele Unite”, transmite TASS.

Tot sâmbătă, președintele SUA Joe Biden s-a întâlnit cu omologul său polonez, Andrzej Duda. Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea eforturilor comune pentru a sprijini poporul și guvernul Ucrainei.

Today, I met with Polish President Andrzej Duda in Warsaw. I thanked him and the people of Poland for opening their homes and hearts to their neighbors in need. And we discussed our shared commitment to support the people and government of Ukraine. pic.twitter.com/bxKnkAGi6J