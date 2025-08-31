Iwona Piórko este noua ambasadoare desemnată a Uniunii Europene în R. Moldova

Kaja Kallas, vicepreședinta Comisiei Europene, a anunțat pe 30 august numirile a 5 cadre didactice de rang înalt în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), precum și numirile a 36 de șefi de delegație și 2 șefi adjuncți de delegație ai Uniunii Europene. Printre aceștia se numără și noua ambasadoare desemnată a UE în R. Moldova, Iwona Piórko.

PIORKO BERMIG Iwona a fost numită ambasador al Uniunii Europene în R. Moldova. În prezent, este ambasador al UE în Singapore. Anterior, printre alte funcții, a ocupat funcția de șef al unității pentru afaceri internaționale în cadrul DG Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri din cadrul Comisiei Europene. Iwona Piórko este originară din Polonia.

„Sunt onorată de desemnarea mea în funcția de ambasadoare a UE în Republica Moldova. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu excelenta echipă a Delegației UE în Republica Moldova. Vă mulțumesc, Janis Mazeiks, pentru că ați ridicat relațiile dintre și la un nou nivel”, a spus noua ambasadoare desemnată a Uniunii Europene în R. Moldova, Iwona Piórko.

Fostul șef al Delegației Uniunii Europene în R. Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks, și-a încheiat mandatul de patru ani și se întoarce în Letonia. Sâmbătă, 30 august, acesta a publicat o fotografie făcută la Aeroportul Internațional Chișinău (AIC), însoțită de un mesaj de rămas bun: „O parte din mine va rămâne mereu în R. Moldova”.