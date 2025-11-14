Iuri Dudi a fost condamnat, în lipsă, la 1 an și 10 luni de închisoare pentru „eschivarea de la îndeplinirea obligațiunilor sale de agent străin”

Judecătoria Moscova l-a condamnat, în lipsă, pe bloggerului și fostul jurnalist rus, Iuri Dudi, la un an și 10 luni de închisoare pentru „eschivarea de la îndeplinirea obligațiunilor sale de agent străin”, scrie Mediazona.

Dudi a devenit prima persoană din Rusia care a primit o pedeapsă cu închisoarea sub acuzația de eschivare de la îndeplinirea obligațiunilor sale de „agent străin” a menționat publicația. Procuratura a solicitat ca „ura politică” să fie recunoscută drept circumstanță agravantă. Apărarea a solicitat clasarea cazului din cauza nesemnificației încălcării.

Dosarul a fost deschis în baza statutului de „agent străin”, pe baza amenzilor aplicate lui Dudi în baza unui dosar administrativ similar, precum și a postărilor de pe canalul său de Telegram.

Ministerul Justiției din Rusia l-a declarat pe Dud „agent străin” în aprilie 2022. În martie 2024, jurnalistul a încetat să-și mai eticheteze postările conform legii din Rusia, care solicită de la „agenții străini” să-și marcheze fiecare ieșire publică cu un disclaimer, în care anunță că aceștia au fost recunoscuți „agenți străini”. De atunci, au fost intentate patru protocoale administrative împotriva sa, amenzile totalizând 170 de mii de ruble (circa 35700 de lei, n. red.) Jurnalistul se află în prezent în afara Rusiei.