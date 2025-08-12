Israelul intensifică bombardamentele din Gaza după ce Netanyahu a promis că își va extinde ofensiva

Palestinienii au raportat luni, 11 august, cele mai puternice bombardamente din ultimele săptămâni în zonele de la est de orașul Gaza, la doar câteva ore după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că se așteaptă să finalizeze „destul de repede” o nouă ofensivă extinsă împotriva Hamas, scrie Reuters.

Un atac aerian a ucis, de asemenea, șase jurnaliști, inclusiv proeminentul corespondent Al Jazeera, Anas Al Sharif, într-un cort din complexul Spitalului Al Shifa din orașul Gaza, acesta fiind cel mai sângeros atac împotriva jurnaliștilor în timpul unei campanii israeliene care a durat de aproape un an.

Martorii au declarat că tancurile și avioanele israeliene au bombardat luni Sabra, Zeitoun și Shejaia, trei suburbii estice ale orașului Gaza, în nordul teritoriului, împingând multe familii spre vest, departe de casele lor.

Unii locuitori ai orașului Gaza au declarat că a fost una dintre cele mai grele nopți din ultimele săptămâni, ceea ce stârnește temeri cu privire la pregătirile militare pentru o ofensivă mai profundă în orașul lor, despre care Hamas susține că adăpostește acum aproximativ 1 milion de oameni după strămutarea locuitorilor din marginile nordice ale enclavei.

Armata israeliană a declarat că forțele sale au tras cu artilerie asupra militanților Hamas din zonă. Nu a existat niciun semn pe teren că forțele ar pătrunde mai adânc în orașul Gaza, ca parte a ofensivei israeliene recent aprobate, care nu era așteptată să înceapă în următoarele săptămâni.

„Părea că războiul reîncepe”, a spus Amr Salah, în vârstă de 25 de ani.

„Tancurile au tras obuze asupra caselor, iar mai multe case au fost lovite, iar avioanele au efectuat ceea ce numim noi cercuri de foc, prin care mai multe rachete au aterizat pe unele drumuri din estul Gazei”, a declarat el pentru Reuters prin intermediul unei aplicații de chat.

Armata israeliană a anunțat duminică că forțele sale au demontat un punct de lansare la est de orașul Gaza, folosit de Hamas pentru a lansa rachete către comunitățile israeliene de peste graniță.

Netanyahu a declarat pe 10 august, că a instruit armata israeliană să accelereze planurile pentru noua ofensivă.

„Vreau să închei războiul cât mai repede posibil și de aceea am ordonat IDF (Forțele de Apărare Israeliene) să scurteze calendarul de preluare a controlului asupra orașului Gaza”, a spus el.

Netanyahu a declarat că noua ofensivă se va concentra asupra orașului Gaza, pe care l-a descris drept „capitala terorismului” a Hamas. El a indicat, de asemenea, că zona de coastă din centrul Gazei ar putea fi următoarea, spunând că militanții Hamas au fost împinși și acolo.

Noile planuri au stârnit îngrijorare în străinătate, președintele francez Emmanuel Macron declarând luni că acestea anunță „un dezastru de o gravitate fără precedent” și „o îndreptare spre un război fără sfârșit”.

Pe 8 august, Germania, un aliat european cheie, a anunțat că va opri exporturile de echipamente militare către Israel care ar putea fi utilizate în Gaza. Marea Britanie și alți aliați europeni au îndemnat Israelul să își reconsidere decizia de a intensifica campania militară din Gaza.

Mike Huckabee, ambasadorul SUA în Israel, a declarat pentru Reuters că unele țări par să pună presiune pe Israel, mai degrabă decât pe Hamas, al cărei atac mortal asupra Israelului din 7 octombrie 2023 a declanșat războiul.

Ofensiva planificată de Israel coincide cu agravarea foametei în Gaza.

Ministerul sănătății din teritoriu a anunțat pe 11 august că încă cinci persoane au murit din cauza malnutriției și a foametei în Gaza în ultimele 24 de ore. Aceasta a ridicat numărul deceselor cauzate de astfel de cauze la 222, inclusiv 101 copii, de la începutul războiului, a precizat ministerul.

Israelul declară că a intensificat intrarea de ajutoare și bunuri comerciale în Gaza în ultimele săptămâni. Oficiali palestinieni și ONU spun că ajutorul este doar o fracțiune din ceea ce are nevoie Gaza.

Totodată, medicii de la Spitalul Al Shifa au declarat că atacul aerian în care au fost uciși jurnaliștii de la Al Jazeera și patru dintre colegii săi l-a ucis, a ajuns la șase jurnaliștilor morți.

Israelul a confirmat că l-a vizat și ucis pe Al Sharif, susținând că acesta a condus o celulă Hamas și a fost implicat în atacuri cu rachete împotriva Israelului.