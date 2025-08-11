Israelul a ucis cinci jurnaliști de la Al Jazeera, despre care susține că unul dintre ei era liderul Hamas: „A fost unul dintre cei mai curajoși jurnaliști din Gaza”

Armata israeliană a anunțat că a ucis un jurnalist Al Jazeera pe care l-a acuzat că ar fi liderul unei celule Hamas, într-un atac aerian din Gaza, duminică, 10 august, însă activiștii pentru drepturile omului au declarat că acesta a fost vizat pentru reportajele sale din prima linie despre războiul din Gaza, iar afirmațiile Israelului nu au dovezi, scrie Reuters.

Anas Al Sharif, în vârstă de 28 de ani, se afla printre un grup de patru jurnaliști Al Jazeera și un asistent care au murit într-un atac asupra unui cort din apropierea Spitalului Shifa din estul orașului Gaza, au declarat oficiali din Gaza și Al Jazeera. Un oficial al spitalului a declarat că alte două persoane au fost, de asemenea, ucise în atac.

Numindu-l pe Anas Al Sharif „unul dintre cei mai curajoși jurnaliști din Gaza”, Al Jazeera a declarat că atacul a fost o „încercare disperată de a reduce la tăcere vocile în așteptarea ocupației Gazei”.

Anas Al Sharif era șeful unei celule Hamas și „era responsabil pentru inițierea unor atacuri cu rachete împotriva civililor israelieni și a trupelor IDF (israeliene)”, a declarat armata israeliană într-un comunicat, citând drept dovezi informații și documente găsite în Gaza.

Grupurile de jurnaliști și Al Jazeera au denunțat crimele.

Ceilalți jurnaliști uciși au fost Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher și Mohammed Noufal, a declarat Al Jazeera.

Un grup pentru libertatea presei și un expert ONU au avertizat anterior că viața lui Anas Al Sharif este în pericol din cauza reportajelor sale din Gaza. Raportorul special al ONU, Irene Khan, a declarat luna trecută că acuzațiile Israelului împotriva sa sunt nefondate.

Al Jazeera a declarat că jurnalistul Anas Al Sharif a lăsat un mesaj pe rețelele de socializare care urma să fie postat în cazul morții sale, în care suna: „Nu am ezitat niciodată să transmit adevărul așa cum este, fără distorsiuni sau reprezentări false, sperând că Dumnezeu îi va vedea pe cei care au tăcut”.

În octombrie anul trecut, armata israeliană l-a numit pe Anas Al Sharif ca fiind unul dintre cei șase jurnaliști din Gaza despre care se presupunea că ar fi membri ai Hamas și ai Jihadului Islamic Palestinian, citând documente care arătau liste de persoane care au absolvit cursuri de formare și care își plăteau salariile.

„Al Jazeera respinge categoric modul în care forțele de ocupație israeliene îi prezintă pe jurnaliștii noștri drept teroriști și denunță utilizarea de dovezi fabricate de către acestea”, a declarat rețeaua într-un comunicat la acea vreme.

Într-o declarație, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor, care în iulie a îndemnat comunitatea internațională să-l protejeze pe Anas Al Sharif, a declarat că Israelul nu a reușit să furnizeze nicio dovadă care să-și susțină acuzațiile împotriva sa.

„Modelul Israelului de a eticheta jurnaliștii drept militanți fără a oferi dovezi credibile ridică semne de întrebare serioase cu privire la intenția sa și la respectul pentru libertatea presei”, a declarat Sara Qudah, directoarea CPJ pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Anas Al Sharif, al cărui cont X avea peste 500.000 de urmăritori, a postat pe platformă cu câteva minute înainte de moartea sa că Israelul bombardase intens orașul Gaza timp de peste două ore.

Gruparea militantă palestiniană Hamas, care controlează Gaza, a declarat că uciderea ar putea semnala începutul unei ofensive israeliene.

„Asasinarea jurnaliștilor și intimidarea celor care rămân deschid calea pentru o crimă majoră pe care ocupația plănuiește să o comită în orașul Gaza”, a declarat Hamas într-un comunicat.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că va lansa o nouă ofensivă pentru a demonta bastionele Hamas din Gaza, unde criza foametei escaladează după 22 de luni de război.

„Anas Al Sharif și colegii săi s-au numărat printre ultimele voci rămase în Gaza care au transmis lumii realitatea tragică”, a declarat Al Jazeera.

Biroul de presă al guvernului din Gaza, condus de Hamas, a declarat că 237 de jurnaliști au fost uciși de la începutul războiului, pe 7 octombrie 2023. Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor a declarat că cel puțin 186 de jurnaliști au fost uciși în conflictul din Gaza.