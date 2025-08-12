Ion Ceban reacționează la solicitarea Poliției de a interzice protestele lui Șor: „Nu ne pasați nouă atribuțiile voastre”

Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu o reacție în urma demersului Inspectoratului Național de Investigații „de a nu autoriza protestul planificat de Ilan Șor, recunoscut oficial drept lider al unei organizații criminale”. Potrivit primarului, „Primăria și primarul nu au treabă cu autorizarea evenimentelor politice”. Totuși, în luna mai 2025, Ion Ceban a cerut Consiliul Municipal Chișinău (CMC) să interzică marșul LGBT din capitală.

Potrivit unui document prezentat de ZdG, într-o declarație prealabilă transmisă primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, pe 11 august, este menționat că „Marina Tauber este împuternicită să conducă întrunirea spontană” planificată pentru 16 august în Piața Marii Adunări Naționale. Marina Tauber a părăsit R. Moldova în ianuarie 2025, plecând spre Moscova, iar entința va fi pronunțată pe 30 septembrie 2025.

Primarul capitalei a venit cu o reacție după ce Poliția a solicitat să refuze autorizarea protestului organizat de Ilan Șor.

„Ca și dumneavoastră am văzut apelul poliției către mine personal, și nemijlocit instituției pe care o conduc, referitor la unele evenimente politice și autorizarea acestor evenimente. Poliția cunoaște foarte bine că noi nu avem astfel de competențe.

(…) Apelul poliției este de fapt scris în laboratorul de PR și de campanie a PAS-ului. Nu ne pasați nouă atribuțiile voastre. Aveți un întreg Consiliu Suprem de Securitate. (…) Luați deciziile și asumați-le, nu le aruncați în ograda celor care nu au competență să facă acest lucru. Poliția, în mod normal, trebuie să aibă grijă ca traficul să fie decongestionat, să prindă bandiții(…), dar nu să se ocupe de tot felul de politică în numele unui partid care a pus în scaun niște conducători”, a spus Ion Ceban în mesajul video publicat pe canalul lui de Telegram.

DOC/ „Întâlnire spontană” organizată la Chișinău de Marina Tauber, aflată în Federația Rusă. Poliția cere Primăriei să NU autorizeze protestul anunțat anterior de Ilan Șor

Marina Tauber, aflată în prezent în Federația Rusă, organizează o „întâlnire spontană sub formă de flashmob” în Piața Marii Adunări Naționale, pe 16 august. Într-o declarație prealabilă transmisă primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, pe 11 august, este menționat că „Marina Tauber este împuternicită să conducă întrunirea spontană”. În ultimele zile, în spațiul online a circulat un video în care penalul Ilan Șor îndeamnă cetățenii să iasă la protest, iar drept recompensă, promite câte 3000 de dolari, lunar.

Poliția Națională cere primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, să refuze autorizarea protestului organizat de Ilan Șor, pe care acesta l-a anunțat anterior. Potrivit Poliției, autorizarea acestui protest va însemna complicitate directă la activitățile ilegale ale organizației criminale conduse de Șor, încălcând astfel în mod flagrant legea.

Ceban, liderul unui partid declarat pro-european, solicită CMC-ului să interzică marșul Pride. Directoarea Genderdoc-M: „Este o declarație populistă”

În luna mai 2025, Ion Ceban a cerut Consiliul Municipal Chișinău (CMC) să interzică marșul LGBT din capitală, deși acum spune că „primarul nu are treabă cu autorizarea evenimentelor”.

Primarul susținea că este împotriva „oricăror manifestații și activități care au drept scop propaganda LGBT” și spune că a cerut „elaborarea și prezentarea unui proiect de decizie” în Consiliul Municipal Chișinău (CMC) pentru interzicerea manifestațiilor de acest tip pe teritoriul municipiului Chișinău”.