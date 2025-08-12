DOC „Întâlnire spontană” organizată la Chișinău de Marina Tauber, aflată în Federația Rusă. Poliția cere Primăriei să NU autorizeze protestul anunțat anterior de Ilan Șor

Marina Tauber, aflată în prezent în Federația Rusă, organizează o „întâlnire spontană sub formă de flashmob” în Piața Marii Adunări Naționale, pe 16 august. Într-o declarație prealabilă transmisă primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, pe 11 august, este menționat că „Marina Tauber este împuternicită să conducă întrunirea spontană”. În ultimele zile, în spațiul online a circulat un video în care penalul Ilan Șor îndeamnă cetățenii să iasă la protest, iar drept recompensă, promite câte 3000 de dolari, lunar.

Poliția Națională cere primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, să refuze autorizarea protestului organizat de Ilan Șor, pe care acesta l-a anunțat anterior. Potrivit Poliției, autorizarea acestui protest va însemna complicitate directă la activitățile ilegale ale organizației criminale conduse de Șor, încălcând astfel în mod flagrant legea.

Pe 11 august, Marina Tauber, care a părăsit R. Moldova în ianuarie 2025, plecând spre Moscova, a trimis primarului orașului Chișinău, Ion Ceban, o declarație prealabilă privind organizarea unei „întâlniri spontane sub formă de flashmob” pe 16 august. Aceasta scrie că la „întâlnire” ar putea participa până la 10 mii de persoane. Se întâmplă în contextul în care, în ultimele zile, în spațiul online a circulat un video, în care penalul Ilan Șor îndeamnă cetățenii să iasă la protest, iar drept recompensă, promitea câte 3000 de dolari, lunar.

Declarația trimisă de Marina Tauber

Poliția cere Primăriei să NU autorizeze protestul

„Inspectoratul Național de Investigații îi adresează primarului municipiului Chișinău solicitarea clară și fermă de a nu autoriza protestul planificat de Ilan Șor, recunoscut oficial drept lider al unei organizații criminale. Șor organizează și finanțează acest protest prin plata directă a participanților, promovând un demers ilegal care sfidează legislația în vigoare și regulile de ordine publică.

Acțiunea condusă de Șor reprezintă o etapă deliberată în destabilizarea social-politică a R. Moldova și nu poate fi considerată o manifestație pașnică, ci un instrument de influență criminală.

Orice autorizare a acestui protest va însemna complicitate directă la activitățile ilegale ale organizației criminale conduse de Șor, încălcând astfel în mod flagrant legea”, scrie Poliția.

Poliția Națională subliniază că responsabilitatea pentru orice consecințe negative generate de autorizarea acestui eveniment revine exclusiv conducerii Primăriei Chișinău. Poliția mizeazǎ pe faptul cǎ Autoritatea publică locală va respecta legea și va proteja ordinea publică, respingând orice inițiativă cu caracter infracțional.

Șor promite public mii de dolari pentru proteste, Poliția atenționează: „O încălcare gravă a legii”

Pe 11 august, oamenii legii au venit cu un avertisment către cetățeni, în care spun „că participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii”. Se întâmplă în contextul în care, în ultimele zile, în spațiul online a circulat un video, în care penalul Ilan Șor îndeamnă cetățenii să iasă la protest, iar drept recompensă, promite câte 3000 de dolari, lunar.

Marina Tauber își va afla sentința pe 30 septembrie

Pe 4 august, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a avut loc ședința în dosarul Marinei Tauber, care se află în Federația Rusă, iar sentința va fi pronunțată pe 30 septembrie 2025. În luna iulie, procurorii au solicitat instanței aplicarea, în privința Marinei Tauber, prin cumul parțial al pedepselor, închisoare pe un termen de 13 ani.